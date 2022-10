Se inauguró la muestra Corazón correntino

En el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura, se habilitó la muestra Corazón correntino, que refleja la esencia de las riquezas que tiene la provincia, relacionadas con la cultura, la flora y su fauna, la gastronomía, vestimentas y las costumbres.

El vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, encabezó el acto junto con la diputada nacional Sofía Brambilla, organizadora de la muestra.

Durante su discurso, Braillard Poccard rememoró dos momentos que fueron importantes para la provincia y que concentraron la mirada del país.

“Quiero compartir dos momentos que me tocaron vivir cuando estaba en el Senado nacional. El día que estábamos votando la creación del Parque Nacional Iberá, producto de la donación de la señora de Tompkins, yo fui autor de la ley de creación del Parque junto con el senador Federico Pinedo. Todos los senadores hablaban de Corrientes y yo sentí un orgullo que no lo podía extender porque nunca pensé que en esa Cámara que es federal por excelencia, porque están representadas de manera igualitaria todas las provincias, cada uno tenía algo para decir de Corrientes. Ahí me di cuenta de que el país nos mira con un cariño muy especial”, dijo.

“Y ese cariño se vio reflejado cuando nos ocurrió la tragedia de la sequía y de los incendios porque más allá de la ayuda material que llegó y fue muy importante, lo más valioso fue la ayuda espiritual, fue el acompañamiento, la solidaridad y el afecto que todo el país le mandaba a Corrientes. Esa sensación que tenían todos que decían: se está dañando un tesoro muy particular como es nuestra riqueza natural. Por eso, tenemos que tener siempre presente lo que somos y lo que tenemos, son las cosas que tenemos que cuidar, preservar y difundir como sociedad”, agregó.

Agradeció especialmente a la diputada Sofía Brambilla “por haber elegido a la Legislatura de Corrientes como lugar para esta exposición, para entregar este premio a quienes ganaron el concurso”.

A su turno la diputada nacional subrayó: “Corrientes es conocida por su gente, sus costumbres, sus fiestas y sus paisajes, hacen al corazón de una provincia tan vibrante. Es por ello que impulsamos este concurso de fotografía para celebrar el corazón correntino, que se caracteriza por la alegría del pueblo, su amor por las tradiciones y por su tierra. El carnaval, el chamamé, patrimonio cultural de la humanidad que tan orgullosamente nos representa, y los Esteros del Iberá, que son una muestra de la hermosura de nuestra tierra, donde la naturaleza se experimenta en todo su esplendor”.

Tras la inauguración formal, el acto continuó con la actuación del Ballet Folclórico de la Vicegobernación, bajo la dirección Rodrigo Gemignani y Martha Vidoni, que presentó Chamamé y carnaval, una coreografía que combinó poesía, música y danza, a cargo de Cayo Fernández y Lourdes Fernández.

También se contó con la participación especial de los embajadores del carnaval 2022: Ana Emilia Ramírez y Damián Pucheta, también los segundos representantes: Antonela Amadio y Sergio Dellamea, y los terceros representantes: María José Maciel y Arturo Leonel Rezech.

El vicegobernador entregó a la diputada Brambilla una Declaración de Interés del Senado de la Provincia al concurso de fotografía Corazón correntino, y una distinción al ganador por voto popular: Diego Rodríguez.

La muestra se expuso durante el mes de junio en la Cámara de Diputados de la Nación, y quedó inaugurada ayer en la Legislatura local para ser visitada por los correntinos. Está conformada por 24 imágenes ganadoras entre las casi 600 obras recibidas y seleccionadas por el jurado de expertos, integrado por Carla Junco, Federico Longhoni, Leopoldo Bayol y el ganador del certamen anterior, Francisco Fernández Nosei.

Además de las obras elegidas por el jurado, el público, a través de las redes sociales, también seleccionó dos obras ganadoras. El primer lugar fue para Con río dorado, de Diego Rodríguez, de Corrientes Capital, y el segundo para Grito de gallo, de Federico Bonamino, de Ituzaingó.

El certamen contó con el acompañamiento de la Cámara de Diputados de la Nación, el Ministerio de Turismo de Corrientes, Banco de Corrientes, la Fundación Rewilding Argentina, el programa Chamamé 2.0, la Dirección General de Cultura y Museo de la Cámara de Diputados de la Nación y de la empresa Eseica NEA.