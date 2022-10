Presupuesto 2023: Corrientes acudirá a la Justicia si se tocan los recursos de coparticipación

El diputado nacional por Corrientes Manuel Aguirre aseguró que el Presupuesto nacional 2023 tendrá dictamen el jueves. Apuntó contra el artículo 90, que establece que Nación podrá descontar de las transferencias a provincias y municipios por deudas en materia de energía. “Vamos a plantear que saquen el artículo, si no vamos a plantear la inconstitucionalidad”.

En el marco del tratamiento del proyecto del Presupuesto nacional 2023, El Litoral dialogó con el legislador de la Cámara Baja por Corrientes, Manuel Aguirre, quien informó que “vamos a reunirnos hasta el jueves y ese día habrá dictamen. Seguiremos analizando los artículos porque algunos de ellos no están acorde a lo que queremos hacer”.

Coparticipacion

Aguirre volvió a apuntar contra el artículo 90 del proyecto, que establece que la Nación podrá descontar de las transferencias a provincias y municipios la deuda que las distribuidoras tienen con la compañía. Al respecto, dijo que “Cammesa es una empresa que no se preocupa por sus cobros. Por ejemplo, el Chaco debe treinta y ocho mil quinientos millones de pesos y no le reclama”. “Nosotros vamos a plantear primero que saquen el artículo, y si no lo quieren hacer vamos a plantear la inconstitucionalidad de la ley porque no nos pueden tocar la coparticipación porque está prohibido”, aseguró, quien en declaraciones anteriores aseguró que la Provincia no tiene deuda con Cammesa.

Mientras que sobre el blanqueo de dinero para la “adquisición de un inmueble usado” y las “importaciones de insumos” para la industria, señaló que “la gente que está fuera del país no está por traer 100 o 200 millones, si traen va a ser 10 millones y eso es más raro. Esto es para algunos pícaros, para que puedan venir a usar esos fondos que tienen en la sombra”, indicó y agregó que “nosotros ya le aprobamos una ley para el blanqueo y encima la gente nos va a decir que ellos pagan impuestos y después vienen otros que guardan la plata, no explican de dónde viene y resulta que son beneficiados y esto no podemos permitir tampoco”.

Obras públicas

En cuanto al reclamo de Corrientes en materia de obras públicas Aguirre recordó que presentó un proyecto de resolución solicitando la autovía y también la ampliación de la Ruta Nacional 12 y la 14 e informó que también presentó una nota a Heller (por el presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados).

“Se habló y se pidió también que se incorpore”, dijo con respecto a la inclusión de las obras complementarias del Segundo Puente Chaco Corrientes.

“Supongo que fue un error material y si no es una picardía y una ofensa para los legisladores porque la mayoría la conoce y no pasa por Corrientes”, dijo sobre la inclusión de la Ruta 11 en el presupuesto correntino.

Pero me extraña empezar al revés, porque lo primero que hay que hacer es construir la obra principal , el puente

“El miércoles vamos a tener la información precisa”, dijo sobre los recursos proyectados para viviendas en la Provincia y aclaró que “por el momento no tenemos respuesta “. Corrientes solo recibirá $341 millones en todo 2023, el presupuesto más bajo del NEA.

Transporte

Aguirre también en diálogo con este matutino se refirió al recorte de subsidios al transporte para Corrientes y dijo que “Nos recortaron once mil millones de pesos, de casi setenta y siete mil pesos nos bajaron a sesenta y seis mil pesos queremos saber por qué. Por lo menos que se sostenga lo que teníamos el año pasado, pero reducir significa que en el interior van a aumentar los precios de los pasajes” .

“Gracias a que nosotros hicimos reclamos, hoy hay intención de cambio en el presupuesto”, remarcó.

“En general, vamos a acompañar el presupuesto porque en definitiva es una expectativa hasta pueden poner el puente Chaco-Corrientes si quieren, pero que hagan ya es otra cosa, lo que no podemos es dejar escrito aquello que nos causa perjuicio porque sino nos van a decir porque no lo plantearon”.

El proyecto de presupuesto estima gastos en la provincia de Corrientes por $356.380.831.441, que según las previsiones serían un 89,9 % mayor a las partidas a ejecutarse en el 2022, del orden de $187.671.623.366.