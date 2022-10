Los monos carayá y los carpinchos, entre los más afectados por choques en rutas

Los monos carayás, zorros y carpinchos figuran entre los animales más afectados por choques en las rutas correntinas. Piden que se tomen medidas y avisan que cada vez hay más hallazgos de la fauna silvestre.

La Estación Biológica Corrientes (Ebco) reportó un nuevo animal atropellado sobre la ruta nacional 12 camino hacia la localidad de Saladas donde encontraron a una hembra de carayá muerta tras un siniestro.

“Las rutas atraviesan sus hábitats naturales, y sumado a esto no tienen más bosques. La degradación y modificación continua del hábitat incrementa la fragmentación de los bosques nativos, favoreciendo a que los monos carayá deban desplazarse por el suelo para trasladarse de un parche de bosque a otro”, indicaron en una publicación en su cuenta de Instagram.

Además, recordaron que el mono aullador fue declarado Monumento Natural en la provincia en diciembre de 2021, pero que la ley no fue reglamentada hasta el momento.

“Los hallazgos de animales en rutas es un problema general que hay, no solo de monos carayá, sino otros monumentos provinciales como el aguará guazú o el lobito de río, y es un problema de Corrientes y toda la región. Se recrudece cuando hay algún inconveniente como fueron los incendios o hay inundaciones. No hay que olvidar que las rutas atraviesan los ambientes y cuando se diseñaron hace tiempo no se pensaban en estas cuestiones”, indicó Martin Kowalewski, director de Ebco.

“No hay forma de conocer la cantidad de animales que son chocados porque muchas veces no se reportan y los números que podamos tener van a ser inferiores. Los carayas, zorros y carpinchos entre los más chocados”, aseguró a El Litoral.

En ese sentido, reconoció que el caso de ahora es uno más de muchos y que todo el tiempo son avisados hasta el punto de no dar a basto. “Como trabajamos con animales silvestres, una parte de lo que hacemos es estudiar enfermedades que van adquiriendo así que cada vez que hay uno muerto, lo buscamos para analizar porque es una muestra que podemos tener”, dijo.

Además, aseguró que están en una continua búsqueda de una solución por la problemática y aseguró que hay un proyecto de ley, que se estancó en una comisión, para generar alguna solución a la cuestión

“Esto es problemático, porque el vehículo que choque a un animal también puede producir la muerte de los que viajan”, comentó.

“Lo más complejo es hacer pasafaunas que debería hacerlo una empresa. Hoy por hoy si una empresa hace una ruta, debería como mitigación hacer estas intervenciones. Entonces lo que queda es reparar lo que no se hacía antes”, continuó el director.

Asimismo, para representar lo que debería hacerse en la provincia dio como ejemplo a los diseños realizaron en el Parque Nacional Iguazú donde hay pasafaunas en varias zonas de la ruta.

“Se pusieron algunos pasafaunas y pueden ser aéreos para los monos y subterráneos para los zorros o los aguará guazú.

Para estas cuestiones siempre el problema es el financiamiento. Entonces nosotros hemos pensado en hacer fotomultas para que sea obligatorio disminuir la velocidad porque saben que están.

Entonces si son colocados en lugares donde hay muchos accidentes con la fauna, empezarán a disminuir estos siniestros, y con las multas se podrían financiar los pasafaunas”, informó.