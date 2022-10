Colombia emitió en la tv un proyecto de alumnos correntinos de una escuela rural

Los alumnos de la Escuela San Cayetano N° 553 participaron del programa de la televisión pública de Colombia llamado “Proyecto Ingenio” con el cultivo hidropónico inteligente en el que aplicaron la robótica como innovación. Son la primera institución extranjera en participar del ciclo.

El canal cuenta con programas educativos y cumple con la misma función que la homónima en este país. Los colombianos llegaron a la escuela correntina a través de las redes sociales y los trabajos del profesor Nahuel Hollman que están relacionados a la robótica e innovación.

El proyecto tiene como objetivo el cultivo sin suelo para beneficiar a las plantas que son utilizadas. Además, no ocupa lugar, es más sano porque no está en contacto con la tierra y no son invadidas por plagas de insectos, entre otras cuestiones.

“Entonces me pareció interesante mostrarle a los chicos, ya que en San Cayetano tienen mucho lugar para plantar alternativas que son del futuro en temas de plantación y sustentabilidad”, comentó Hollman a cargo del proyecto.

El programa se realiza en alianza con el Ministerio de Educación Nacional, que ofrece una amplia parrilla de programación audiovisual y radiofónica que busca formar y enseñar a los niños, niñas y jóvenes como complemento a su educación formal.

En ese sentido, aseguró que la invitación se dio debido a que formó parte de varias conferencias y comenzó a hacerse conocido entre profesores de ese país y algunos visitaron la zona rural correntina hace unos meses.

Las temáticas y actividades de aprendizaje que se realizan en el ciclo buscan mostrar lo que hacen los alumnos de diferentes partes. “Teníamos el proyecto del cultivo hidropónico inteligente que comenzamos a grabar nosotros hace tres o cuatro semanas debido a que nos iban indicando cómo debían ser las grabaciones el guión y esas cuestiones era bastante”, indicó el profesor a El Litoral.

Funcionamiento

Los estudiantes de 4to y 5to grado comenzaron el proyecto usando caños de PVC en donde se hacen agujeros y las plantas están con las raíces libres por lo que el agua circula continuamente. El agua cuenta con nutrientes que necesitan las plantas para crecer y como no están en la tierra necesitan mayor cuidado.

“Se trabaja transversalmente con muchas materias y me toca la parte de darle ese toque de tecnología así que le propuse a los chicos si querían que le coloquemos un sistema robótico al cultivo y le pusimos una placa que tiene la particularidad que tiene wifi y con una aplicación se crean unos botones y se empareja con la placa.

Se puede encender y apagar la bomba de agua de cualquier lado estés donde estés”, aseguró Hollman.

“Se trabaja la tecnología, el cuidado del agua, todo cronometrado y sincronizado. El caño tiene agujeritos y ahí se coloca las plantas con las raíces, se puede trasponer”, continuó.

“La producción nos agradeció y quedaron contentos, fuimos la primera escuela y país extranjero que participó del programa y participaron solamente los alumnos”, concluyó con respecto a la sensaciones que dejaron en el programa.