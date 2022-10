Gran Hermano 2022: Tomás Holder habló sobre el polémico papel que le dieron al ingresar

Al ingresar a la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), Tomás Holder protagonizó un momento bastante polémico: las cámaras detectaron que una integrante de su familia colocó algo en su bolsillo antes de entrar a la casa, y horas después tuvo que ir al confesionario a explicar qué había sucedido.

"Necesito que chequees tus bolsillos porque nos contó tu mamá que te dejó una cartita o algo afectuoso", le dijo la voz de Gran Hermano al influencer rosarino con más de 500 mil seguidores en sus redes sociales.

No sentí nada, no sabía", aseguró Tomás, y Gran Hermano le dijo "Te pido que no la leas. No hay sanción".

Tomás decidió mirar a cámara y hablarle a su madre. "No la voy a poder leer ahora pero te lo agradezco de corazón. Sé por todo lo que pasamos y te prometo que cuando apenas salgas nos vamos a reencontrar", expresó el joven.

"Muy lindo el mensaje. Te pido que la dejes acá en el confesionario, yo la voy a guardar", le dijo la voz al participante.

Primicias Ya