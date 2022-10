A pocos días de convivencia los hermanitos no se bancan más a Alfa

La casa de Gran Hermano ya está dejando tela para cortar. Uno de los personales más controvertidos, Walter Santiago, más conocido como Alfa, está generando cierto rechazo entre los participantes de la nueva edición del reality.

En un video que se viralizó en las últimas horas, se ve como una joven que llega a la cocina se encuentra con él, que estaba de espaldas, y se dio media vuelta para no compartir un rato sola con el hombre más grande de la casa.

Este martes, Walter Santiago fue denunciado públicamente por una mujer tucumana, a la cual acosó y maltrató, quien dialogó con Jorge Rial. "Anoche estaba viajando a Ezeiza, y por Twitter una amiga me mandó: 'Mirá ese es el loco que te acosaba', en ese momento comenté lo que me pasó con él y se hizo viral", reveló.

"Estoy encantada de dar a conocer la clase de persona que es y que tengan mucho cuidado porque es peligroso", comenzó diciendo Maripi en diálogo con C5N. Según el relato de Maripi, el acoso comenzó cuando ella le dijo a Walter Santiago que nunca iba a pasar algo entre ellos.

"Él se obsesionó cuando me fui a Europa porque me fui con alguien. A esa persona la llegó a amenazar también", remarcó. Y agregó: "Me dio mucha bronca que haya entrado una persona así, estuve casi tres años perseguida, estoy temblando, me tuve que ir de Tucumán y de Buenos Aires por él. Tiene muchos contactos políticos, no es un fabulador".

Minuto Uno