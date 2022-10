Asumen las nuevas autoridades de la UCR

El legislador radical Noel Breard dio detalles del acto que se llevará a cabo hoy por la asunción de las autoridades del Comité Primera Sección de la UCR de Corrientes.

Será a las 20 en el playón deportivo del Club de Regatas Corrientes y contará con la presencia de militantes de la UCR.

“Será una reunión política donde ponemos en movilización lo que es rojo y blanco. Habrá muchas banderas, no es masivo porque es institucional, pero va a ser con mucha alegría. Vamos a transmitir solidaridad, ganas de seguir trabajando, ratificar el contrato que estamos para apoyar al Gobierno provincial y al nacional en las cosas que haya que ayudar”, sostuvo.

“El que no sabe de política, el que no tiene experiencia, el haragán, trabaja solo si está en el afiche y cuando sale del afiche, no trabaja más. En cambio, el que sabe de política trabaja todo el año sin urnas”, chicaneó Breard.