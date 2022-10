El Gobierno oficializó el refuerzo alimentario para adultos sin ingresos

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, dieron precisiones sobre el “Refuerzo alimentario para adultos sin ingresos” de $45.000, que se pagará en dos cuotas en noviembre y diciembre. Podría alcanzar a más de un millón de personas.

“Con la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, coordinamos la implementación de la inscripción para el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos que comenzará el 24 de octubre. Será de 45.000 pesos en 2 cuotas de 22.500 en los meses de noviembre y diciembre”, señaló Sergio Masa.

“Podrán acceder personas de entre 18 y 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado o tengan bienes registrados y se gestionará sin turno en las oficinas de Anses, comenzando a pagarse a partir del 14 de noviembre por terminación de DNI”, agregó el ministro de Economía.

Antes del anuncio oficial, el propio Massa había confirmado los destinatarios de la ayuda: “Es para aquellos que hoy no tienen nada. No tienen un plan, no tienen la Asignación Universal por Hijo, no tienen trabajo, no tienen seguro de desempleo, no tienen ningún ingreso y sienten que el Estado no los está protegiendo”.

El presidente Alberto Fernández había adelantado que en los “próximos días” se otorgaría un bono para “llegar a los sectores más marginados y postergados” y que se renovará la “inversión en máquinas y herramientas” para trabajadores de la economía popular.

A su vez, antes de esta oficialización, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, consideró ante Clarín que el pago del nuevo bono es una “contradicción” por parte del Gobierno.

“La ministra Tolosa Paz acaba de anunciar que los planes sociales no son necesarios porque hay trabajo y ahora anuncian un bono. No son coherentes. Es un reconocimiento de la situación que hay en los barrios. Es una especie de paliativo que no tiene ninguna continuidad. Y no contempla a lo que están cobrando el Potenciar Trabajo, que cobran $24.000. ¿Esos no son pobres ni indigentes?”, se preguntó.

El bono para los sectores indigentes podría alcanzar a un millón de personas, según estiman en la Seguridad Social. Son los que no tienen ningún tipo de ingreso en forma absoluta ni del sector privado ni del Estado.

Para percibir este nuevo Refuerzo de Ingresos habrá que inscribirse en un Registro Especial que habilitará Anses por internet, aunque también habrá inscripciones presenciales en las Delegaciones del organismo previsional porque comprende a sectores de extrema pobreza que no tienen acceso o manejan con dificultades los medios electrónicos.

