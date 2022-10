Alberto Fernández reforzó su avanzada contra Gran Hermano

El presidente Alberto Fernández se refirió este mediodía a la polémica suscitada a partir de Alfa, un participante de Gran Hermano 2022, que lo calificó como un “coimero”.

“La vocera —en relación a Gabriela Cerruti— dijo lo que exactamente yo creo. Terminen con esa discusión. La vocera expresó lo que el Presidente piensa”, introdujo en una entrevista concedida al canal de noticias C5N.

Y desarrolló: “El Presidente es una persona honrada, nunca ha participado de ningún hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia y lo único que tengo para dejarles a mis hijos es mi decencia; si quien me ataca es alguien muy importante o un energúmeno, voy a reaccionar del mismo modo porque lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del Presidente de la Nación y eso yo no puedo dejarlo en tela de juicio porque soy una persona honesta”.

Para entender la discusión, hay que retrotraerse a una escena que se dio en reality show Gran Hermano que se transmite por Telefe. Walter Santiago, un concursante apodado “Alfa”, aseguró en diálogo con otra integrante de la casa famosa que conocía al Presidente y que había sido “coimas” de su parte.

La viralización de la escena provocó la reacción de la portavoz Cerruti, quien a través de redes sociales negó la versión. Gregorio Dalbón, abogado de Fernández, adelantó además que planea demandar a “Alfa”, algo que fue ratificado durante el reportaje de hoy por el jefe de Estado. “Si se trata de un energúmeno o de una persona muy importante, me da exactamente igual. No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que no tengo nada que ver. Yo estoy hablando de la investidura presidencial y de mi persona”, aseguró el mandatario luego de participar de un acto en Pilar.

Las declaraciones ratifican la estrategia de la Casa Rosada de continuar expandiendo la discusión del tema en vez de darle un cierre.

Alfa aseguró que su vínculo con Fernández surge a través del legislador porteño Claudio Ferreño, quien el jueves a la noche fue citado a Casa Rosada a dar explicaciones sobre el escándalo.

Ferreño y el Presidente se conocen de la arena política porteña y tienen un vínculo personal muy estrecho. Desde 2019, cuando Alberto Fernández asumió, el dirigente del PJ porteño se transformó en titular del bloque del Frente de Todos en la Legislatura, cargo que aún ostenta. Estuvieron reunidos a solas durante alrededor de una hora y en Balcarce 50 evitaron dar detalles sobre la charla.

Ferreño le expresó que le había molestado que lo hubieran tratado de coimero (por el Presidente) y le aclaró que no tiene relación con el participante de GH, sino con su hermano.

El legislador evitó hacer cualquier declaración pública al respecto desde que estalló el escándalo. En su entorno consideraron que el tema “no tiene relevancia”, y negaron las declaraciones del participante de GH, tanto en relación al Presidente como al propio Ferreño. “Este hombre plantea una relación de amistad que no existe.”, dijeron.