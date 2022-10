Layoy cierra el año en Chile y Bernstein fue finalista en México

Los atletas correntinos Carlos Layoy y Luciano Bernstein afrontan diferentes competencias internacionales. El libreño Layoy se presentará hoy en Chile, mientras que Bernstein fue finalista en México.

Layoy, campeón argentino de salto en alto, formará parte hoy del Grand Prix Marlene Ahrens en Concepción, Chile, en lo que será su último torneo oficial del año. En el estadio Ester Roa Rebolledo, desde las 17, Layoy buscará revancha después de lo que fue una negativa participación en los Juegos Odesur en Asunción.

En la capital paraguaya, el atleta que tiene el récord argentino de salto en alto con una marca de 2,25 metros, se quedó sin registros al fallar en su tres intentos en 2,05.

Las malas condiciones del tiempo y la ansiedad le jugaron en contra al argentino que tenía la intención de luchar por las medallas.

“Los resultados no fueron los esperados, nos tocó lluvia en toda la competencia y me patiné en todos los saltos”, contó Layoy en sus redes sociales, que además aseguró “volveré con más fuerza”.

Rápidamente tendrá la oportunidad de dejar atrás ese sabor amargo. Desde el jueves se encuentra en Concepción para preparar la competencia de mañana con la que cerrará una temporada con mucha actividad que incluyeron torneos en Europa y por primera vez su participación en el Mundial de mayores. El mejor registro de Layoy en lo que va del año es de 2.21 metros.

Bernstein finalista

La participación de Luciano Bernstein en los II Fisu América Games, segundos Juegos Panamericanos Universitarios en Mérida (México), comenzó con un octavo puesto en la final de los 100 metros llanos.

Bernstein, representante de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) e integrante del equipo argentino universitario, tuvo su primera actuación el jueves en una de las semifinales de la especialidad donde quedó en el tercer puesto de su serie clasificatoria.

“Con 10.85 segundos estamos en la final. Vamos a tratar de corregir errores y hacer una mejor carrera”, comentó el correntino.

Más tarde, disputó la final y el abogado no quedó conforme con su actuación. “Octavo puesto con un tiempo de 11.17 segundos. No fue mi día”, sentenció. En contacto con El Litoral, relató: “Corrí mal. Salí lento de tacos y me noté sin fuerzas”.

La prueba quedó en poder de Franquelo Pérez de República Dominicana, escoltado por Jaila Washington de Estados Unidos y Alejandro Alarcón de México.

Ayer, por la noche, Bernstein (26 años) participó de la final de los 200 metros llanos.