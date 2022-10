Ganó el Santo en la despedida de Ortigoza y Torrico

San Lorenzo, en la despedida de Sebastián Torrico y Néstor Ortigoza, goleó de local a Aldosivi de Mar del Plata por 3 a 0 en partido de la 27ma y última fecha de la Liga Profesional de Fútbol y logró la clasificación a la Copa Sudamericana.

Malcom Braida, en una pelota parada de Ezequiel Cerutti, abrió el marcador de cabeza a los 7 minutos de la primera parte y cerró la cuenta Andrés Vombergar con un doblete (22’ primer tiempo y 32’ segundo tiempo).

La victoria colocó a San Lorenzo en la undécima colocación de la tabla general de la temporada, con 58 puntos, y le arrebató el último pasaje a la Sudamericana a Atlético Tucumán, que ayer cayó en su visita a Defensa y Justicia y quedó con 57.

Aldosivi, por su parte, ya había descendido de categoría junto con Patronato de Paraná.

Lágrimas

El arquero Sebastián Torrico y el volante Néstor Ortigoza se despidieron ayer de San Lorenzo entre lágrimas y expresaron su agradecimiento "eterno", en una emotiva ceremonia realizada luego de la victoria 3-0 sobre Aldovisi de Mar del Plata, en un Nuevo Gasómetro colmado, por la última fecha de la LPF.

"Nunca nos vamos a olvidar de esto", dijeron ambos, ídolos del club y héroes en la obtención de la Copa Libertadores 2014.

El acto fue conducido por el periodista y simpatizante "cuervo" Juan José Buscaglia y se realizó en el campo de juego.

Torrico fue el primero en hablar: agradeció a todos los presentes y consideró que era el cierre de "una etapa muy importante" en su carrera. "Siento que San Lorenzo que es mi casa", cerró.

Luego Ortigoza dijo: "Es el momento más feliz de mi vida, no me voy a olvidar en mi vida el cariño de ustedes".

"Cuando llegué a San Lorenzo estaba en un momento muy difícil (peleaba por mantenerse en la categoría) y ahora volví en otro momento malo, pero me voy festejando la clasificación a la próxima Copa Sudamericana", finalizó el "Gordo".

Otros resultados

En la tarde de ayer se registraron además, los siguientes resultados: Unión 1-Central Córdoba 4, Estudiantes LP 2 - Godoy Cruz 0, Defensa y Justicia 3 - Atlético Tucumán 1, y Argentinos 2 - Vélez Sarsfield 0.

Para hoy

Además de la definición de la Liga Profesional, se llevarán adelante estos encuentros: Banfield vs Sarmiento (12); Talleres vs Gimnasia (14.30); y Patronato vs Huracán (17).