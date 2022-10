El presidente de España apoya a Lula de cara al balotaje

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo público ayer su apoyo al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para la segunda vuelta que se disputará el domingo próximo, donde el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) se enfrentará con el actual mandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro, en una elección “decisiva” para el porvenir de una “tierra unida a España”.

“El próximo 30 de octubre Brasil elige su futuro y quiero enviar todo mi apoyo al candidato Lula da Silva en esta elección decisiva para el porvenir de una tierra unida a España”, manifestó Sánchez por Twitter y compartido por Lula, quien agradeció el respaldo. “Brasil es la mayor economía de Iberoamérica y su voz es imprescindible ante los grandes desafíos globales que nos unen. Una voz de apertura al mundo y no de desconfianza, de ilusión y no de miedo, de compromiso con la igualdad y no de aceptación de esa desigualdad”, agregó Sánchez.

“Frente a quienes predican el odio y el negacionismo climático, frente a quienes quieren un Brasil aislado y encerrado en si mismo es el momento de abrir la puerta a la esperanza. Brasil merece ese horizonte de progreso. Brasil merece a Lula”, expresó el mandatario.

