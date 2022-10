Tomás Holder: "Antes de Gran Hermano tenía una vida y una carrera, no necesito de nadie"

Luego de salir de la casa de Gran Hermano 2022, Tomás Holder habló con PrimiciasYa y se refirió a la experiencia que significó estar en el reality de Telefe.

El tiktoker contó que, a menos de una semana de haber salido de la casa, se encuentra poniéndose "al día" aunque aseguró que está pendiente de todo lo que se diga de él.

Tomás viene cultivando un alto perfil desde antes de entrar a Gran Hermano 2022 y es una especie de influencer con sus videos de TikTok. De hecho, en el juego se presentó contando que “en las redes hago un personaje de un tincho, medio clasista, homofóbico, típico rugbier... A la gente le hace reír mucho”. Y por esas declaraciones, sumado a su comprotamiento en la casa, se conviertió en el más polémico.

"Fue un paso por la casa muy rápido, si bien fue una semana dentro de la casa, para mí parace que fue un mes", señaló Holder. Y agregó: "Viví muchas emociones y me llevo muchas cosas pisitivas. Ya hice paseos por la calle y la gente me recibe con mucho amor y mucho cariño, me pedían fotos y también una persona me dijo que estando dentro de la casa me odiaba pero que parezco un buen pibe. Yo me quedo con lo bueno, las cosas malas las dejo de lado".

En cuanto a su personalidad y la popularidad que ganó con Gran Hermano 2022, dijo: "Muchas veces me dijeron 'andá y agarrá una pala', y ¿por qué tengo que hacer eso si nunca tuve la necesidad? Yo tengo otro talento, otro don. Yo creo que cualquiera tiene un don esta vida y hay que saber aprovecharlo".

Sobre si volvería a entrar a la casa, manifestó: "La gente está a full y me pide que vuelva a la casa, y sobre todo mucha gente que no me quiere pone que entre de nuevo porque era el único que le ponía emoción y que hacía chistes. La misma gente que no me quiere, pide que vuelva. Pero no quiero volver".

Por último, sobre la fama que le dio el ciclo, aclaró: "No quiero que suene egocéntrico, pero yo siempre digo que el personaje de Holder no lo hizo conocido Gran Hermano, yo ya venia con un trabajo detrás y una base de fama. Muchos dicen que a Holder lo hizo conocido Gran Hermano y no es tan así. Yo fui un participante de Gran Hermano y el programa me generó muchas más visuaizaciones, pero yo antes tenía una vida y una especie de carrera. Yo no necesito de nadie para crecer, siempre fui un chico que laburó solo y que está orgulloso por eso".

CUÁNTO DINERO SE LLEVA POR ESTAR UNA SEMANA EN LA CASA MÁS FAMOSA

Tomás Holder, uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano 2022 (Telefe), quedó fuera del reality en la primera gala de eliminación. El joven oriundo de Rosario abandonó la casa más famosa del país a una semana de su ingreso.

Holder había sido nominado por sus compañeros junto a Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Alfa Santiago, quien fue salvado por Martina Stewart Usher.

“La pasé muy bien, me llevo algo bueno de todo. Fue un juego en el que bien o mal me divertí, hice lo que pude y me voy con la cabeza en alto. Jueguen y disfruten la casa”, le dijo Tomás a sus compañeros antes de irse.

Apenas se conoció la eliminación de Tomás Holder, el participante se volvió tendencia en Twitter donde los usuarios celebraron entre comentarios y memes.

Y otros se pusieron contentos porque el hombre que fue a buscar oro y millones se fue con mucho menos dinero del que pretendía. La información surgida del seno del programa indica que cada competidor recibirá 180.000 pesos por semana dentro de la casa, una cifra que podría cambiar más adelante si el ritmo inflacionario del país sigue como en la actualidad.

