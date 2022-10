Ferroviario recibe a Central Goya en cancha de Boca Unidos

La tercera fecha, última de la primera rueda, se comenzará a transitar hoy en la zona 6 de la región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

En cancha de Boca Unidos, Ferroviario recibirá la visita de Central de Goya. El encuentro comenzará a las 16.30 y contará con el arbitraje de Franco Rojas de Posadas.

Ferroviaro marcha al tope de las posiciones en el grupo con 4 puntos gracias al triunfo que logró como visitante sobre Huracán Corrientes y el empate, en su estadio, contra Huracán de Goya.

En sus dos presentaciones, donde no recibió goles en contra, el equipo que conduce Pablo Suárez mostró rendimientos diferentes. Contra el Azulgrana dominó y fue contundente, mientras que contra el Celeste goyano no pudo romper el cerco defensivo que le planteo el rival y prácticamente no generó situaciones de para convertir.

Hoy buscará encontrar su buen juego, en una cancha que tiene mejor piso que el reducto Verdolaga, para mantenerse en el lugar de privilegio en la tabla de posiciones.

Por su parte, Central Goya superó en la primera fecha a Huracán de Goya y perdió en la segunda contra Huracán de Corrientes.

La tercera fecha del grupo 6 se completará mañana con el partido que sostendrán Huracán de Goya y Huracán Corrientes desde las 17.00.