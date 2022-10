Juventus logró un triunfo clave

En el cierre de la fecha 13 del torneo Oficial de primera división en el básquetbol capitalino, el último jueves, Juventus venció a Hércules 79 a 58 y llega a la última jornada con posibilidades de clasificar al Cuadrangular Final.

El Granate llegó a los 19 puntos y quedó en el quinto lugar, a uno de Pingüinos, que y serán rivales en la fecha 14.

Durante la primera rueda, el triunfo fue de Pingüinos 73 a 65. Por lo tanto será un duelo directo por un lugar en la definición del certamen.

De todas formas, si gana el Granante también habrá que esperar el resultado entre San Martín y Regatas porque en el caso de ganar el Rojinegro se dará un triple empate en la cuarta ubicación.

En la jornada del jueves, el descendido Colón, dio la sorpresa y venció a Regatas 72 a 70.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Hércules 24 puntos, Regatas y Córdoba 22, Pingüinos 20, San Martín y Juventus 19, Alvear y Colón 15.

La fecha 14, que se jugará la próxima semana, contempla estos partidos: Alvear vs. Hércules, San Martín vs. Regatas, Colón vs. Córdoba y Juventus vs. Pingüinos

Para el Cuadrangular Final ya están clasificados Hércules, Regatas y Córdoba. Mientras que en la próxima temporada deberán jugar en el ascenso Colón y Alvear.