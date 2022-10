Escándalo en Esquina por un “cuestionario sexual” entregado a estudiantes

Un docente de la Escuela Normal “J. Alfredo Ferreira” de Esquina realizó un “cuestionario sexual” a sus alumnos de 13 años. Los tutores se comunicaron con las autoridades y el Ministerio de Educación confirmó que analizarán el caso con la supervisora de zona para ver cómo continuará. Piden que este docente no les dé clases a los estudiantes.

Un profesor de la materia Formación Ética y Ciudadana pidió a sus estudiantes que respondieran verdadero o falso afirmaciones tales como “los vibradores y dildos solo sirven para chicas” o “solo se masturba la gente solitaria, aislada o inadecuada”. Luego de que una de las adolescentes le pidiera ayuda a su mamá para contestarlo, esta dio aviso a los demás tutores, que elevaron un pedido de explicación a las autoridades de la escuela.

Juan Manuel Fratti, uno de los tutores, confirmó que se le solicitó a la escuela que el docente no brinde más clases a estos alumnos y que se analice el caso para siguientes sanciones. “Una estudiante le pide ayuda a la madre para que la auxilie con las preguntas y ahí nos pone a todos en alarma y conocimiento de este cuestionario. En base a eso fuimos a pedir a la escuela que nos explique cuál fue el motivo y cuál es la clase para poder entender que unos chicos de 13 años estén recibiendo un cuestionario tan elevado”, sostuvo en radio LT7.

Según explicó el padre, la materia no era para eso. “El docente era de Formación Ética. Entendemos que la ESI es transversal y que puede darse en cualquier materia, pero no con este grado de complejidad. Creemos que es demasiado y estamos seguros de que ninguna ESI incluye estas cuestiones”, dijo.

Según indicó, elevaron el reclamo a las autoridades. “Nosotros hicimos los pasos que correspondían. Charlamos con la rectora y contamos la situación. Pedimos que eleve a donde corresponda. Tuvimos la respuesta ayer, donde el profesor nos manda una nota pidiéndonos perdón. Entendemos que este pedido indica que ese contenido no estaba pautado”, explicó.

“Lo único que pedimos en esa nota es que el profesor se abstenga de seguir dando clases porque a medida que pasan los días nos vamos enterando de otras cosas. Por ende, tras la respuesta, volvimos a reiterar el pedido para que no esté frente al aula”, mencionó.

Por su parte, Julio Navías, subsecretario de Gestión Educativa, indicó a El Litoral que el ministerio está al tanto del caso. “Nos avisaron que se presentó en el colegio de Esquina. Va a presentarse la supervisora escolar para tomar conocimiento de la situación y tomar las acciones que sean necesarias”, comentó.

Fratti destacó que hay padres “muy enojados que pretenden ir a la Justicia”. Sin embargo, sostuvo que la mayoría prefiere seguir las vías educativas. “Nosotros no estamos en contra del trabajo del profesor, simplemente queremos lo mejor para los chicos. Sobre todo los padres de las hijas mujeres están muy enojados y no confían más en el profesor. El pedido era que no le dé más clases a los chicos, pero no es una medida que podemos tomar nosotros. Nosotros cumplimos en pedirlo y esperamos otra respuesta por parte de la escuela”, mencionó. Incluso, contó que el vicedirector realizó observaciones dentro del aula para detectar acciones del docente.

Cabe destacar que la Educación Sexual Integral (ESI) es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los niños, las niñas y los/as adolescentes al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y la sexualidad. Sin embargo, en ningún caso contempla la enseñanza de contenidos explícitos como los indicados en el cuestionario. La Ley nacional 26.150 fue sancionada en 2006.

