Huracán se prepara a conciencia para el Regional Federal Amateur

Huracán Corrientes, campeón del torneo oficial del fútbol capitalino, será uno de los dos representantes de la Liga Correntina en el Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2022/23, que iniciará el próximo 16 de octubre. El plantel azulgrana viene poniéndose a punto física y futbolísticamente para encarar el certamen, entrenando los días lunes, miércoles y viernes en un solo turno, mientras que los martes y jueves lo hace en doble jornada.

Un ejemplo de la seriedad con la que se trabaja es que ayer a la siesta, pese a que llovía, el plantel entrenó igual en cancha de Rivadavia.

Su técnico, Alfredo “Batuca” Villegas, señaló: “Estamos buscando conformar un buen plantel, siempre teniendo en cuenta las escasas posibilidades económicas y financieras que tiene el club”.

El entrenador agregó que “en virtud de eso tenemos que adaptarnos y apelar a la buena voluntad de clubes que quieran cedernos sin cargo, y también a los jugadores, para que vengan a competir prácticamente por la camiseta”.

En materia de incorporaciones, Villegas dijo que son cuatro los futbolistas que arribaron y ya están entrenando con el plantel del barrio Berón de Astrada.

“Uno de los refuerzos que llegaron es Alan Gómez, un punta que jugó el Regional pasado con Fadep y que hizo todas las divisiones inferiores con San Lorenzo, de ahí que (Sebastián) Torrico lo conoce y lo llevó a Mendoza”, contó el DT.

Villegas mencionó que otro de los futbolistas que se prepara con el plantel es “William Navarro, el ex mediocampista de Boca Unidos que (Alfredo) Grelak llevó a probar a Nueva Chicago”. El sanluiseño “ya es jugador de Huracán y el fin de semana jugó incluso el partido frente a Alvear por el torneo Clausura”, indicó “Batuca”.

El técnico contó que también se sumó “Marcos Escalante, el marcador central titular de Mburucuyá, y Lucas López, un volante correntino todo terreno de 19 años que nos cede Instituto de Córdoba sin cargo alguno para que sume minutos con nosotros”.

Por otra parte, Villegas confía que Hugo Lugo, el goleador del torneo oficial de la Liga Correntina con Huracán Corrientes (N. de R.: se fue a jugar antes de los playoffs a Trebolense) pueda volver una vez que termine la participación de su equipo en la Liga Santafesina y ya está el visto bueno de Lipton por el arquero Braian Aranda.

El entrenador precisó que se hicieron intentos de sumar a Francisco Esteche y Edgar Villán, de Boca Unidos, pero las gestiones no prosperaron, y dijo que “el gran anhelo es que Oscar Gómez —que se retiró del fútbol profesional el fin de semana con For Ever en la Primera Nacional— acepte vestir por última vez en un torneo la camiseta que lo vio nacer futbolísticamente”.

“Tengo entre el 75 y el 80 por ciento del plantel y estamos esperando por esos nombres que mencioné, además de dos puestos que necesito cubrir: un nueve de área que no estamos consiguiendo y un defensor lateral derecho”, dijo Villegas.

La idea del cuerpo técnico es afrontar el torneo Clausura de la Liga Correntina y el Regional Federal Amateur al unísono, pero una vez que se inicie este último la prioridad la tendrá el certamen de mayor envergadura y en la competencia local jugarán los no titulares y algunos juveniles.

Un tema que preocupa a Villegas son los inconvenientes que están teniendo para medirse amistosamente con otros equipos que jugarán el Regional. Estaba todo previsto para jugar con Madariaga de Paso de los Libres, que se encuentra con problemas de movilidad; con Defensores de Vilelas se cayó el partido de práctica porque el equipo de la otra orilla también está afrontando el torneo de la Liga Chaqueña, aguardándose la respuesta de Resistencia Central para jugar con ellos la semana venidera.

Huracán Corrientes integrará la zona 5 clasificatoria de la región Litoral Norte junto a Ferroviario, el otro representante capitalino, Huracán y Central Goya.

(RP)