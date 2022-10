Esquina: apartaron del cargo al profesor que dio un cuestionario sexual

Apartaron del cargo al profesor que entregó un cuestionario sexual como tarea a sus estudiantes en una escuela de Esquina. Tras el pedido de los padres, la rectoría definió que el docente realice solo tareas administrativas y el Ministerio de Educación analiza de cerca el caso.

La rectora de la Escuela Normal “Dr. J. Alfredo Ferreira”, profesora Ana M. Daviccino, emitió ayer una resolución con el código 12/22 y dispuso apartar del cumplimiento de sus tareas en las horas cátedra a su cargo al docente Gustavo Piaggio por su desenvolvimiento en las asignaturas que dicta en el establecimiento educativo.

Se trata del docente que había presentado a sus estudiantes un cuestionario de más de veinte preguntas de índole sexual. “Se determina que dicho docente pasará a desempeñar tareas administrativas dentro del establecimiento mientras se resuelve su situación laboral”, resolvieron. La medida se fundamenta en la Resolución Ministerial Nº 1568/12 que establece las funciones y obligaciones de los actores de la comunidad educativa y la necesidad de hacer cumplir las normas éticas propias de la función docente.

En los considerandos declararon que el cuestionario no había sido presentado a las autoridades para su revisión. “Ha hecho entrega a sus alumnos de un cuestionario no supervisado por el jefe de departamento” y “las preguntas involucradas en el mismo refieren a contenido de alta complejidad y no maneja el lenguaje adecuado para alumnos menores de edad”, menciona.

En tanto, el docente comunicó a la producción de radio Sudamericana que “ese cuestionario no debía salir del colegio” y que estaba “arrepentido de lo sucedido”.

Eduardo Revecci, tutor de un estudiante del curso de tercer año, dialogó con medios capitalinos. “Pedimos que el profesor no dicte clases a nuestros niños porque ese cuestionario no tenía fundamentos didácticos. Era sexo explícito con palabras vulgares. Consideramos que es impropio y vulneraba la sexualidad de los niños”, sostuvo.

Según indicó, primero tuvieron una reunión con las autoridades antes de la resolución final.

“Tuvimos otra reunión donde se nos dio una respuesta de que el profesor iba a seguir al frente pero con vigilancia y nosotros pedimos que no. No queremos ir contra la fuente de trabajo, lo que no queremos es que sea profesor de nuestros hijos porque se vulneró a nuestros niños”, explicó.

Cabe destacar que entre las preguntas realizadas, se consultaba a los niños de 13 años si “todas las mujeres eyaculaban” o si “las películas pornos nos enseñan a tener relaciones sexuales”. Fuentes locales aseguran que el docente tiene una experiencia de al menos veinte años frente a las aulas.

(BDC)