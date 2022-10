Reclamaron por la situación laboral de trabajadores de Mercedes en Buenos Aires

Un grupo de manifestantes porteños reclamaron ante la Casa de Corrientes ubicada en Buenos Aires por la situación salarial de los trabajadores municipales de Mercedes. Van 41 días de acampe frente a la Municipalidad y analizan de qué manera continuar a través de medidas legales a nivel nacional.

Integrantes del gremio ATE reclamaron ayer con bombos y pancartas frente el edificio ubicado en Capital donde funciona la sede provincial. Buscan lograr un diálogo efectivo entre el gremio y el intendente para avanzar con una recomposición salarial a 41 días del acampe.

“Esto salió tras la visita de la semana pasada del referente nacional de ATE, Mario Muñoz. Habíamos solicitado audiencia para hablar con el Ejecutivo y no nos atendió, así que quedó demostrado que no tiene disponibilidad para dialogar. Por eso se empezó a trabajar en ver cómo podía difundirse esto y ser más escuchados”, contó Laura Moreyra, secretaria general de ATE a El Litoral.

“Acá son pocos los medios que se hacen eco y menos que menos a nivel provincial. No tenemos la difusión necesaria. Esto se está dilatando demasiado. A nivel nacional se está hablando de habilitar el plus de emergencia o abrir las paritarias y acá no hay novedades”, sostuvo. Sobre las medidas judiciales, Moreyra indicó que continúan a la espera de la respuesta al amparo presentado en la Justicia, y que en las próximas horas presentarán una medida cautelar para intentar avanzar con la restitución de fondos salariales.

(BDC)