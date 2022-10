El descargo en pleno show de Tini Stoessel sobre las críticas a su cuerpo

Hace unos días Tini Stoessel fue víctima de bullying por parte de dos periodistas y conductores paraguayos al presentar su show musical en el Estadio Defensores del Chaco de aquel país en el marco de la apertura de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, cuando quedaron abiertos sus micrófonos y se escucharon las burlas hacia el físico de la cantante argentina: "Mirale su ombligo, te pido que veas. No quiero mirar, voy a tener pesadillas".

Claro que ante la explosión de la polémica y las críticas por tan crueles comentarios los comunicadores del país vecino salieron a pedir disculpas, mientras que Tini Stoessel en un primer momento se hizo la distraída desde sus redes sociales restándole importancia.

"Durante toda mi carrera tuve que aprender que las opiniones del resto, lo que digan de mí, sobre mi cuerpo o cómo soy, lo que hago o dejo de hacer, me hagan más fuerte. Espero que a ustedes les pase lo mismo que a mí".

Pero recientemente, en medio de un show en la localidad de Junín, en pleno recital Tini frenó todo y se refirió al tema. "Durante toda mi carrera tuve que aprender que las opiniones del resto, lo que digan de mí, sobre mi cuerpo o cómo soy, lo que hago o dejo de hacer, me hagan más fuerte. Espero que a ustedes les pase lo mismo que a mí", disparó la joven cantante en medio de los aplausos del público, según se viralizó desde un video de Tik Tok.

Aprendamos que no hay que juzgar al otro y que los envidiosos se vayan pal…”, disparó firme y su público fue quien terminó la frase en claro guiño a Bar, el hit que grabó junto a L-Gante, “Caraj…”.

Tras los desubicados comentarios contra Tini Stoessel, los periodistas de Paraguay pidieron disculpas

La presentación de Tini Stoessel en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, se vio opacada por los periodistas que lo cubrieron para la señal televisiva Tigo Sports. Chipi Vera y Eva Rodríguez, los conductores del evento, hicieron comentarios fuera de lugar contra el cuerpo de Tini y su ombligo. Esto sucedió mientras cantaba ya que habían quedado los micrófonos abiertos y los comunicadores no se dieron cuenta.

Luego de este escándalo recibieron muchos mensajes repudiando lo que hicieron. Incluso, fans muy enojados, pidieron a la señal televisiva que los echara.

Los periodistas hicieron cada uno un video para pedir disculpas pero terminaron justificando sus dichos. Eva Rodríguez dijo: "Fue un error, lo acepto, lo admito y duele. Jamás fue mi intención dañar a nadie. Me deja una gran lección. La verdad es que no soy perfecta, lo sé muy bien y hay partes de mi cuerpo que no me gustan... Cometí un error, como todos lo hemos hecho alguna vez y a los que quieran entenderlo, se los agradezco. A los que no... seguiré recibiendo sus comentarios".

"Lastimosamente, no se dieron las cosas como quisimos, no se vio el trabajo de todo el equipo por un comentario desafortunado. Sinceramente, no fue algo que lo pensamos... solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas", siguió.

