Lipton dio vuelta la serie frente a Libertad y clasificó a cuartos

Los octavos de final del torneo Clausura que organiza la Liga Correntina de Fútbol culminarán hoy con la disputa de tres encuentros.

Cambá Cuá le ganó el partido de ida a Mandiyú por 2 a 1 y hoy buscará mantener esa ventaja para avanzar a los cuartos de final. En la misma situación está Huracán Corrientes, campeón del Oficial 2022, que se impuso sobre Alvear 1 a 0 el pasado fin de semana.

En el restante cotejo, Rivadavia e Invico llegan en igualdad de condiciones dado que en el primer encuentro empataron 1 a 1.

El programa de partidos para hoy es el siguiente:

Cancha de Alvear: 14.00 Rivadavia (1) vs. Invico (1) y 16.00. Alvear (0) vs. Huracán (1).

Cancha de Lipton: 15.30 Mandiyú (1) vs. Cambá Cuá (2).