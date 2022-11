En Brasil premiaron una innovación médica desarrollada en Corrientes

El diseño de un modelo de soporte a las decisiones clínicas en unidades de cuidado intensivo, realizado por investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), recibió el premio a la “Innovación en Ingeniería Biomédica de Latinoamérica 2022”, otorgado por la Sociedad Brasileña de Ingeniería Biomédica (Sbeb) y Boston Scientific do Brasil. “Es un premio al nivel de la investigación local y al trabajo interdisciplinario” destacaron desde el equipo a cargo del proyecto.

El paso próximo será el diseño y presentación de un prototipo del sistema para su implementación en instituciones de salud que quieran adoptar el desarrollo realizado desde la Unne.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (Facena) participó en el proyecto a través de investigadores y especialistas del Grupo de Ingeniería Biomédica y la Maestría en Tecnologías de la Información; la empresa privada Aliare SRL aportó en la etapa del desarrollo del software del producto y, además, se contó con la colaboración de profesionales del Instituto de Cardiología de Corrientes en asesoramiento y validación de los modelos ensayados.

La magíster Sofía Vallejos y el magíster Darío Báez realizaron sus tesis finales de Maestría como parte de este proyecto, teniendo a su cargo la parte experimental, desarrollo y entrenamiento de algoritmos y ajustes de distintos modelos.

Reconocimiento

El “Premio Conexiones 2022” o “Premio Sbeb y Boston Cientific de Innovación en Ingeniería Biomédica Latinoamericana 2022” es un concurso internacional de experiencias innovadoras en el área de la Ingeniería Biomédica, orientadas a brindar soluciones prácticas aplicables a los problemas que enfrentan los sistemas de cobertura universal de salud en los países de América Latina.

Esta distinción se otorga en el marco del Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (Claib 2022) un evento trienal del Consejo Regional de Ingeniería Biomédica para América Latina (Coral).

En esa línea, recientemente la Sociedad Brasileña de Ingeniería Biomédica (Sbeb) y Boston Scientific do Brasil informaron que el proyecto “Clinical Decision Support System to managing beds in ICU” o “Sistema de Apoyo a la Decisión Clínica para la gestión de camas en UCI” realizado por investigadores de la Unne fue seleccionado como uno de los ganadores del concurso.

La propuesta ganadora consiste en el diseño de un modelo de sistema, basado en algoritmos inteligentes, que ayuda en la definición de la conducta médica, fundamentalmente tratando de reducir el tiempo en que el médico define el riesgo de vida del paciente.

“Es muy satisfactorio el reconocimiento porque respalda el trabajo innovador realizado en un tema muy sensible en el campo de la salud, con fuerte potencial de transferencia” coincidieron la doctora María Inés Pisarello, la magíster Sofía Vallejos y el magíster Darío Báez, investigadores de la Unne responsables del proyecto.

Agregaron que es un premio al nivel de la investigación local y al trabajo interdisciplinario, pues vinculó a profesionales de distintas disciplinas y áreas en un contexto de trabajo colaborativo.

Es que la iniciativa premiada se inició hace más de dos años en el marco de la convocatoria “Financiación Fase Cero”, de la Fundación Sadosky, de articulación entre Gobierno, Universidad y Empresas.

Auge

La doctora Pisarello celebró el premio por referir un área en auge en materia de innovación como la Ingeniería Biomédica, lo cual representa un respaldo a las distintas líneas que se vienen desarrollando en el marco del “Grupo de Ingeniería Biomédica de la Unne”.

En particular, sobre el proyecto de un sistema de apoyo a la decisión clínica para la gestión de camas en UCI, comentó que ya había sido presentado en distintos eventos científicos en los que se valoró su innovación y potencial de transferencia.

Por su parte, la magíster. Vallejos destacó “solo con la aprobación del proyecto para ser presentado en el Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica ya estábamos satisfechos, y ahora nos enteramos de que fuimos premiados, lo cual avala aún más todo el trabajo realizado en más de dos años, incluso en tiempos de pandemia”.

Al respecto, indicó que fueron dos años de trabajo muy intensos, de pruebas y ajustes de algoritmos y modelos, por lo que “el premio se constituye en un buen cierre a toda la actividad desarrollada”.

“Es muy valioso poner a la Unne en los primeros planos de Latinoamérica”, insistió la concejal.

En tanto, el magíster. Báez señaló que el proyecto tiene concluida la etapa de definición del modelo óptimo a utilizar, y fue validado exitosamente con datos de pacientes reales y el seguimiento de especialistas en terapia intensiva.

Para finalizar, la doctora Pisarello remarcó que el proyecto además de aportar un sistema para optimizar la toma de decisiones clínicas también contribuirá en la formación de recurso humano en Ingeniería Médica, que es una necesidad en la región.

Trabajan juntos en un emprendimiento de software

“No cualquiera realiza una tesis de Maestría de este nivel no estando insertos plenamente en el ámbito académico”, sostuvo la doctora Pisarello, en relación a que los magísteres Vallejos y Báez que tienen sus actividades laborales/profesionales principales en otros ámbitos ajenos a la docencia e investigación universitaria.

La magíster Vallejos hasta el año 2019 cumplía tareas docentes en la Diplomatura de Programación y Robótica (Facena-Unne) y desde ese año es concejal de la ciudad de Corrientes, mientras que el magíster Báez, si bien realiza tareas docentes de acompañamiento a trabajos finales de carrera en la licenciatura en Sistema de la Información de Facena-Unne, sus labores principales las cumple como docente de nivel terciario y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Corrientes. Ambos trabajan además en conjunto en un emprendimiento de sistemas de software.