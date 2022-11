El Súper Seven del Nordeste contará con la participación de 21 clubes

Presentación. En el Salón Verde de Casa de Gobierno se hizo el lanzamiento del Súper Seven del Nordeste.

La XXVIII edición del Super Seven del Nordeste, Copa de Oro “Vicente Roselló” se concretará este fin de semana en las instalaciones que el Taraguy Rugby Club posee en adyacencias a la Ruta Nacional 12, camino a Lazareto.

Tomarán parte del evento 21 equipos que llegarán desde diferentes puntos del país que se sumarán a los clubes de primera de la Unión de Rugby del Nordeste.

El tradicional certamen de juego reducido (equipos de 7 jugadores) que comenzó a disputarse en 1994 y que solamente tuvo una pausa en el 2020 por la pandemia del coronavirus será especial porque servirá como marco para los festejos de los 60 años de Taraguy que cumplió el pasado 11 de agosto.

Ayer, en el Salón Verde de Casa de Gobierno se realizó la presentación del Súper Seven que se jugará el viernes 19 y el domingo 20.

“Estamos muy contentos de volver a organizar una nueva edición del Super Seven que este año tiene un sabor especial, ya que se concretará en el marco de los 60 años del club que cumplió en el pasado mes de agosto”, manifestó en primer lugar el titular de la entidad de los “cuervos”, Diego Gómez Coll, quién destacó el permanente apoyo del Gobierno Provincial, de la municipalidad de Corrientes y de los sponsors que siempre acompañan y entre todos hacen posible que el Súper Seven siga siendo una realidad.

Gómez Coll agradeció al gobernador Gustavo Valdés por el apoyo hacia el deporte en general, “fundamental para que nuestro club y otras instituciones puedan seguir creciendo”. También, valoró el aporte que hacen todos los socios del club y el trabajo silencioso de mucha gente para que año a año el Super Seven sea una marca registrada no solo en la región, sino en todo el país.

“Es un orgullo para nosotros saber que el Súper Seven está instalado en la consideración nacional y es uno de los que tienen mayor continuidad, lo que demuestra que con trabajo y humildad se pueden hacer grandes cosas, en un deporte como el rugby que es ciento por ciento amateur”, concluyó afirmando Gómez Coll.

Por su parte, Juan Martín Meabe, integrante de la comisión directiva de Taraguy, fue el encargado de dar a conocer los principales detalles que hacen a lo deportivo. En ese sentido informó que participarán 21 equipos, mencionando entre ellos a Regatas Bella Vista y Pueyrredón, de la Urba, al igual que clubes de Mar del Plata, Santa Fe, Salta, Córdoba, Paraguay, Formosa y Misiones, más los representantes de la Urne, es decir de Corrientes y Chaco.

Los equipos estarán divididos en 7 zonas de tres cada uno. Clasifican los 7 primeros de cada grupo y el mejor segundo a la Copa de Oro, para dar paso a los cuartos de final, semifinales y la gran final, mientras que el resto de los equipos jugará por las otras Copas en disputa que son de Plata, Estímulo y Challenge.

Paralelamente habrá un torneo reservado para primeras líneas, en la que se mostrarán jugadores que por balanza superan los 100 kilos, apuntando más que nada a la recreación.

El kick off se dará tanto sábado como domingo a partir de las 14 y el domingo, la gran final por la Copa de Oro “Vicente Roselló” se disputará alrededor de las 20, tras lo cual se hará la ceremonia de premiación.

Por su parte, secretario de Deportes, Jorge Terrile, ratificó que el “deporte es política de estado” para el gobernador Gustavo Valdés, que “siempre nos pide que acompañemos a las instituciones a través de Lotería Correntina, como sponsor del deporte en la Provincia”.

“Cuando las instituciones cumplen tantos años, 60 en este caso, habla muy bien del trabajo dirigencial, en un deporte como el rugby en donde prima el espíritu de la amistad y la camaradería, más allá de los resultados”, acotó Terrile.

Taraguy, en su carácter de anfitrión del Súper Seven buscará renovar su protagonismo en este torneo. Viene de ser campeón en el Seven Oficial de la Urne y semifinalista, el último fin de semana en el prestigioso Seven de Rafaela.

Finalizado el certamen, luego de la entrega de premios, se desarrollará la Gran Fiesta Aniversario del Taraguy Rugby Club. En este sentido, Facundo Palma comentó: “esperamos la presencia de mucha gente, teniendo en cuenta que el lunes es feriado nacional”, enfatizando que “los clubes, jugadores, socios y el público en general van a poder vivir una noche especial, con muy buena música y sorpresas”.

Asimismo, Palma aseguró que otro condimento especial será la proyección en pantalla gigante de un resumen con los 60 años de historia del club, momento emotivo y singular para toda la familia de Taraguy.