El juez Bruglia definirá la recusación de Capuchetti que reclamó Cristina

El juez federal Leopoldo Bruglia deberá resolver la recusación que impulsó Cristina Fernández contra la jueza María Eugenia Capuchetti para que sea apartada de la causa que investiga el intento de homicidio de la Vicepresidenta.

Así lo indicaron fuentes judiciales, que precisaron que el miércoles próximo fue fijada una audiencia para que la querella exponga sus argumentos del pedido de recusación. Es una formalidad: fue la propia Cristina la que difundió en un video en el que una periodista enumeró las razones por las cuales quiere afuera a la magistrada de su causa.

“El apartamiento no se debe a una situación concreta, sino a un cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente”, sostuvo la querella, y enumeró una serie de críticas a la investigación por medio de las cuales concluyó que “Capuchetti ha actuado durante el proceso de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá” de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo, los procesados en la causa por el intento de homicidio.

La jueza contestó en 43 páginas. No solo dijo que la presentación era extemporánea, sino que “las afirmaciones realizadas por la querella no logran traspasar el plano de conjeturas” y no exhibían “fundamentos serios o razonables que den sustento a la sospecha de imparcialidad”. Es más: hizo un repaso de todas las líneas de investigación que se siguieron a pedido de la querella, muchas de las cuales fracasaron y que, a su criterio, demuestran el intenso compromiso con la búsqueda de avanzar con la causa.

(EN)