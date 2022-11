Con tropas, no habrá diálogo en Ucrania

Ucrania, que recibió ayer la sorpresiva visita del premier británico Rishi Sunak,

reafirmó ayer que no iniciará negociaciones de paz con Rusia hasta que Moscú no retire completamente sus tropas del territorio tomado, aunque aclaró que aún no hubo contactos oficiales para iniciar un diálogo.

“No tenemos ninguna solicitud oficial de la parte rusa sobre (...) negociaciones”, dijo Andriy Yermak, jefe de gabinete de la presidencia ucraniana, en declaraciones realizadas por videoconferencia en el Foro Internacional de Seguridad de Halifax, en Canadá.

El funcionario aseguró que cualquier conversación que no se base en la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de los límites de sus fronteras internacionalmente reconocidas es “inaceptable”.