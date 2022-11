Presupuesto provincial: el Senado se reúne con Rivas Piasentini y alista su sanción

El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, y su equipo económico vuelven el jueves a la Legislatura para reunirse con los senadores provinciales y brindar detalles del Presupuesto provincial 2023 por $505.917.400.562,25. Anticiparon que se avanzará con su sanción el miércoles 30 en sesión especial.

Luego de la aprobación del Presupuesto nacional que proyecta para la Provincia 356.000 millones de pesos, en Corrientes y a una semana de su ingreso, el proyecto con un incremento del 116 por ciento en comparación con el ejercicio actual y que fue remitido por el gobernador Gustavo Valdés fue sancionado en la Cámara de Diputados con 21 votos del oficialismo frente a los 7 de la oposición.

La media sanción del expediente se produjo tras la visita del ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini y su equipo económico, que fueron convocados a una reunión por la Cámara de Diputados de Corrientes donde también participaron como invitados, los senadores.

Pero a pesar del encuentro que derivó en la media sanción de la proyección local por parte de los diputados oficialista y en medio de fuerte reclamo de la oposición que demanda mayor tiempo de análisis, debate y diálogo, el titular del área económica de la Provincia volverá a la Legislatura el jueves a las 10, para despejar dudas, pero esta vez, de los senadores en general, pero en particular de los de la oposición, quienes demandan mayor información sobre los números provinciales 2023.

Mientras que sobre el tratamiento del proyecto considerando que solo resta una sesión para el cierre del periodo ordinario, desde el Senado informaron a El Litoral que se convocó a una sesión especial para el día miércoles 30 de noviembre para avanzar con la sanción del Presupuesto provincial del año entrante.

Hay que recordar que el gobernador Gustavo Valdés tras reunirse con los ministros Marcelo Rivas Piasentini, Práxedes López, Ricardo Cardozo, Claudio Polich y sus respectivos equipos técnicos, también mantuvo un encuentro con los presidentes de la Cámara de Diputado y Senadores para evaluar la agenda legislativa y la necesidad de sesiones extraordinarias.

En consecuencia, en caso de que se sancione el Presupuesto provincial 2023 el miércoles 30 de noviembre, se descarta la convocatoria a sesiones extraordinarias como sucedió el año pasado dado la necesidad de tratar la ley de leyes local 2022, que se estableció en $233.181.305.360,68 y fue sancionada el 22 de diciembre del 2021 en sesiones extraordinarias.

Análisis

El Presupuesto provincial 2023 fue remitido por Valdés el 9 de noviembre y luego fue sancionado a una semana de su ingreso en la Cámara de Diputados con 21 votos del oficialismo contra 7 de la oposición. “Tenemos como premisa tratar de que este presupuesto salga lo antes posible, porque queremos que antes de que termine el año la Provincia cuente con la ley para el 2023”, había indicado el diputado Norberto Ast (UCR) en diálogo con El Litoral.

En este escenario, donde el oficialismo impuso sus números y avaló el presupuesto, la oposición solicitó que vuelva a comisión para un mejor análisis. “Este proyecto no debe ser tratado ni a los empujones ni a libro cerrado como se está haciendo (...) y no imponer mayoría como se está haciendo acá”, cuestionó el diputado Marcos Otaño (PJ) durante el tratamiento sobre tablas del expediente.

Reclamó que la reunión con el titular de Hacienda se hiciera en el Salón de Acuerdos y no en el recinto Legislativo, ante la prensa como así también que “hasta el mismo ministro reconoció que no es el idóneo para responder cuestiones de cartera que no conduce”.

En esa misma línea y luego de que desde el oficialismo argumentaron la necesidad de contar con las medidas macroeconómicas para avanzar con los números locales, Otaño dijo que “es cierto que son cuestiones que van concatenadas con cuestiones nacionales, pero todo los años de manera consecutiva se hace eso”.

“Pero este año no se hizo en sesiones extraordinarias. No queremos creer que sea por el mundial tristemente”, chicaneo'' y agregó que “lo cierto es que no se cumplió con lo establecido por la Constitución”.

“Presidente y diputados del oficialismo hoy batimos un triste récord, porque no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional jamás ha sucedido que en un tiempo tan express se apruebe un presupuesto (...)”, aseguró también en esa oportunidad.

Números

El expediente proyecta un crecimiento de la actividad económica del país (Producto Bruto Interno) del orden del 2 por ciento para el 2023, con una variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 60 por ciento y un tipo de cambio de 269,90 pesos por dólar proyectado a diciembre 2023. Establece $2.000.000.000 como importe máximo de colocación de Bonos de Consolidación, para la cancelación voluntaria de obligaciones bajo las normas de dicho régimen.

Solicita autorización para realizar operaciones con el Gobierno nacional de crédito público interno o externo, destinados al financiamiento de Obras de Infraestructura, materiales, equipamiento y/o el destino que determine, por hasta la suma $15.000.000.000.

El Gobierno se compromete a destinar a la recomposición, además de lo establecido en el marco de política salarial, como mínimo un 50% de los recursos excedentes de libre disponibilidad efectivamente ingresados, en concepto de impuestos provinciales y Coparticipación Federal de Impuestos, cuando fueran superiores a los estimados en el presente presupuesto.