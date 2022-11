Muralla China dejó de faenar y se reunirán con Valdés para analizar medidas de apoyo

El frigorífico Muralla China dejó de faenar y se reunirán con el gobernador Gustavo Valdés para analizar medidas de apoyo. El intendente de Riachuelo, Martin Jetter, señaló que la producción no es rentable y los empresarios analizan cerrar la fábrica privada.

“Estuve en comunicación con el Director de Muralla China y me comentaba que era muy difícil la situación del sector y de la planta. Según lo que me informó tienen tomada la decisión de no continuar trabajando hasta tanto puedan obtener algún apoyo”, sostuvo Martín Jetter, intendente de Riachuelo a radio Dos. “Están evaluando seriamente dejar de faenar y custodiar la fábrica o la industria. Ahora tenían pedidos de faena de usuarios de la zona y decidieron no realizarla e informar a los empleados”, sostuvo el funcionario.

Según indicó, son varios los motivos por lo que los empresarios tendrían la necesidad de tomar esta decisión que pone en peligro la fuente laboral de al menos 130 personas de la zona. “El que conoce el frigorífico sabe que tienen una infraestructura grande y según lo que me dice el empresario no le cierran los números. Ya van tres años en el que van sacando plata de otras empresas del grupo para poder mantener en funcionamiento”, destacó.

Además agregó: “Los empleados también están pidiendo aumentos, la energía es onerosa en la región y se les hace complicado”.

Jetter también apuntó contra el Gobierno Nacional. “No hay acompañamiento del Gobierno Nacional a la exportación. Uno está remando contracorriente”, mencionó. Al respecto destacó que en 2019 se debían realizar inspecciones de Senasa, antes de su puesta en marcha, y las autoridades no llegaron a la zona. “Cada visita demarca puntos que tienen que ir solucionando pero son tiempos burocráticos que también involucran dinero. Si esa visita se habría hecho el 15 de diciembre de 2019 como se tenía que hacer, no estaría pasando esto”, sostuvo.

Frente a esto, Jetter confirmó el acompañamiento del Gobierno de Corrientes. “Se hicieron reuniones y se seguirán haciendo reuniones con el Gobernador. Teniendo en cuenta que el Gobernador está muy abocado a otras cosas, manejamos estos tiempos. Está la decisión para ver en qué se puede acompañar y colaborar en este momento”, mencionó.

Según indicó, hoy los empresarios se reunirán con Valdés. “Me comuniqué con la Ministra y me dijo que el Gobernador estaba precoupado. El jueves (por hoy) tendrá una reunión con el grupo empresarial para buscar una solución factible y que no se pierda la fuente de trabajo en la industria”, sostuvo.

Jetter destacó que Muralla China es una fuente laboral, en forma directa, para 50 personas. “Pero cuando hay faena y otros trabajos serían unos 130 trabajadores involucrados”, sostuvo. “Es difícil para todos. Sobre todo para este gente que vino a invertir pensando que el Gobierno Nacional apoyaba su decisión de exportar”, cerró el intendente.

Cabe destacar que capitales chinos invirtieron 10 millones de dólares para activar la antigua planta Tomas Arias en Riachuelo en 2019.