Bullrich definió su apoyo en la Provincia

En su primer acto masivo en el conurbano, Patricia Bullrich cerró el acto de lanzamiento de su candidato a gobernador bonaerense, Joaquín De La Torre, y dejó un fuerte mensaje vinculado a la seguridad, con críticas a Cristina Kirchner. “Conozco bien lo que significa la libertad en la vida de las personas, la libertad es la seguridad. La seguridad es la libertad, nadie vive libre si vive encerrado”, dijo la ex ministra de Seguridad.

En el Parque Recreativo Presidente Perón, en la populosa localidad de Cuartel V, partido de Moreno, Patricia Bullrich dejó un fuerte mensaje a los militantes: “Cuando nos quieran bloquear, hacer un piquete, cada uno tiene que ser un actor protagonista, no mirar por la tele. Tenemos que salir en la próxima a defender a nuestro gobierno para que no nos corra nadie, porque no nos van a correr”.