Gran Hermano: Alfa volvió a derrapar con un comentario sexista

Walter “Alfa” Santiago se volvió a situar en el centro de una polémica dentro de la casa más famosa de la Argentina. El concursante más veterano de esta edición de Gran Hermano volvió hacer comentarios sexistas contra sus compañeras y en las redes sociales lo repudieron.

Todo ocurrió en el comedor de la casa, mientras comian Alfa empezó hablar con Romina, la ex diputada y lanzó fuertes criticar hacía los otros participantes. "A la enana esta de corrientes no la quiero ver más, es un demonito chiquitito y no voy a decir lo que pienso porque está el micrófono", dijo.

Luego siguió: "Mirá aquellos, al final one pero de aquellos.... para voltearte un pibe de 19 años en la ducha y estar de toqueaditos, eso es de putos. A mi no me vengan con cuentos", aseguró el Alfa.

ALFA ESPIÓ A MARCOS Y AGUSTÍN EN EL BAÑO

El participante consultó por quién estaba usando el baño y Nacho Castañares le indicó que ambos hermanitos se encontraban dentro, uno de ellos en la ducha. “¿Los dos? Mmmm”, expresó Alfa con tono irónico y, acto seguido, entreabrió la puerta de la habitación para comprobar qué hacían Agustín y Marcos. “Ahora están hablando, pero hace un minuto no”, señaló al porteño.

Los seguidores del reality show se mostraron indignados con su actuación y criticaron el gesto de Alfa a través de las redes sociales. “Es realmente homofóbico”, apuntó uno. “¡No tiene ni un mínimo respeto por la intimidad!”, destacó otro.

Minuto Uno