Inglaterra goleó a Gales y avanzó a los octavos de final

Inglaterra, con una actuación convincente que lo afianza como candidato, venció ayer a Gales por 3 a 0, obtuvo el pase a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y finalizó primero en el grupo B.

El delantero Marcus Rashford (en dos oportunidades) y el volante Phil Foden definieron el pleito durante el segundo tiempo en el estadio Ahmad bin Ali de Rayán.

Con esta victoria, Inglaterra finalizó primero con 7 puntos y por lo tanto será rival de Senegal (segundo del grupo A) en los octavos de final. Gales quedó eliminado al cabo de un empate (1-1 vs. Estados Unidos) y dos derrotas (1-3 vs. Irán y 0-2 vs. Inglaterra).

El seleccionado dirigido por Gareth Southgate dominó el partido de principio a fin, con marcada presencia ofensiva. Su producción fue de menor a mayor y una vez afianzada la ventaja de dos goles se dio el lujo de realizar cambios para preservar jugadores como Harry Kane, Kyle Walker y Declan Rice.

Inglaterra tuvo la iniciativa frente a un rival que tenía chances escasas de clasificar a los octavos de final e intentó jugar con orden para jugársela en los minutos finales. Gales buscó evitar la goleada, pero se le hizo imposible cuando Inglaterra encontró la contundencia en ataque.

La diferencia entre Inglaterra y Gales pudo haber sido mayor. Por momentos, el campeón del mundo en 1966 jugó al estilo “Premier League”, con pases en velocidad y llegadas continuadas en ataque ante un Gales al descubierto que luchó sólo para que la goleada no fuese escandalosa. El seleccionado número 5 del ranking Fifa, que ni siquiera registró amonestados, dominó a voluntad hasta el final y envió un mensaje para el resto de los competidores en el Mundial de Qatar 2022.

Su voracidad ofensiva, con destacadas actuaciones de Jude Bellingham, el experimentado Jordan Henderson, Kane y los goleadores de turno, lo erige como un verdadero candidato para pelear hasta el final.

Inglaterra jugará los octavos de final ante Senegal el domingo 4 de diciembre, a partir de las 16, hora argentina.