Participaron 270 directores de la provincia en el Primer Encuentro de Escuelas Primarias Rurales

Se realizó ayer la apertura del Primer Encuentro de Directivos de Escuelas Primarias Rurales de 4ª categoría en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste(Unne).

La reunión contó con la presencia de 270 directores de toda la provincia que asistieron al campus ubicado en avenida Libertad con el objetivo de lograr la mejora en la calidad educativa teniendo presente el crecimiento de saberes para la labor docente en las aulas.

La titular de la cartera educativa provincial, Práxedes López, agregó: “Sabemos hoy que tenemos diferentes estudiantes. No todos aprenden de la misma manera, por eso es un gran desafío el plurigrado, pero también tienen que pensar si eso hay que modificarlo y de qué manera. Probablemente, en aquellas instituciones donde no hay jardín, tenemos que poner el primer grado en forma diferenciada”, dijo y destacó: “El jardín de infantes es el nivel más importante porque comienzan la alfabetización inicial. Hoy tienen el gran día de trabajarlo y poner la experiencia de cada uno, la calidad educativa no se pregona, se establece cada día con su trabajo en las aulas”, puntualizó.

“La hora que se agregó en las escuelas es la política más importante del Gobierno nacional yque adhirió el Gobierno Provincial, porque más horas implica más tiempo con ese alumno guiado, ustedes, son el rol fundamental en esas instituciones, espero que de acá salga una gran red, donde puedan seguir en contacto y compartiendo esas experiencias. El docente es insustituible, tenemos que acompañarlos con la tecnología, lo más grande que está haciendo la provincia son dos cosas, tiene una plataforma de Gestión Escolar que es muy importante porque vamos a nominalizar a todos nuestros alumnos, vamos a saber quién deja y buscarlos desde casa y otro son los contenidos para el nivel secundario, porque tenemos que lograr que el alumno que empieza el nivel inicial tiene que terminarlo, el que empieza la primaria debe terminarla con las competencias deseadas y el que empieza la escuela secundaria también tiene que finalizarla, ningún joven correntino puede no tener la escuela secundaria terminada”, expresó la ministra de Educación.