Procesaron a los sospechosos de la secta del yoga pero fueron liberados

La Cámara Federal ordenó liberar a todos los imputados en la causa por la llamada Escuela de Yoga, por medio de la cual se investigó el delito de trata de personas pero ninguna de las llamadas víctimas se asumen como tales. “No solo dijeron que no habían ocurrido las acciones investigadas sino que subrayaron que su libertad no había sido socavada en momento alguno, que estaban en pleno dominio de sus vidas y que todas sus decisiones habían sido tomadas en plena autonomía”, sostuvo el fallo, al analizar la dificultad del caso.

Se trató de un fallo dividido. Más allá de las libertades, la mayoría de los implicados quedaron procesados. Y quedó en pie la figura de asociación ilícita, lavado de dinero y explotación de personas. Se revocó, no obstante, la figura de contrabando. Se ratificó el procesamiento de Juan Percowicz como jefe de la organización y un embargo por 1.200 millones de pesos.

A lo largo de un fallo de 79 páginas, los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico fueron desgranando, cada uno en su voto, las pruebas que valoró el juez Ariel Lijo. Pero a la hora de evaluar detenciones, todos dijeron que no correspondían que los implicados siguieran en la cárcel. Irurzun opinó que ya no hay riesgos procesales para que permanezcan detenidos. Farah se pronunció por revocar los procesamientos y por lo tanto no había ninguna medida cautelar que dictar. Y Boico porque entendía que en algunos casos solo debía ordenarse prisión domiciliaria.

El caso se inició con una investigación preliminar de la Procuraduría de Trata.

