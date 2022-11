Paso de la Patria: para aliviar la falta de agua, construyen perforaciones con agua clorada

De cara a la temporada de verano, la Municipalidad de Paso de la Patria trabaja para aliviar la falta de agua. Con ayuda de ministerios del Gobierno de Corrientes, construyen perforaciones con agua clorada en dos puntas de la ciudad. Esta semana también licitaron las obras de desagües cloacales y una planta de tratamiento.

La villa turística más visitada de Corrientes se prepara para recibir a miles de turistas del país este verano y, según indicó el intendente Guillermo Osnaghi a El Litoral, “el agua es un gran tema de la temporada de verano”. Según indicó, la cantidad de personas que visitan la comuna y cargan piletas superan el abordaje cotidiano y por eso suele haber baja presión.

“Hoy Covesa (Comisión Vecinal de Saneamiento) está ampliando un módulo de 100 metros cúbicos. Contrató con recursos propios y se están por hacer con el Ministerio de la Producción dos perforaciones nuevas en dos puntas de Paso de la Patria, donde está la red”, mencionó.

El funcionario explicó que será para inyectar agua clorada. “Básicamente agua apta para el consumo que se inyecta a la red. Es para mejorar la falta de agua”, dijo Osnaghi. “Estimo que si se termina todo para el verano nos va a aliviar, porque realmente en Paso de la Patria se siguen construyendo piletas, casas y otras cosas”, agregó. El intendente también señaló la importancia de “recomendar a quienes hagan piletas que hagan sus perforaciones para aliviar esto y llenar cada uno su pileta”, apelando a la colaboración de los vecinos y personas que deciden construir sus casas de fin de semana en la comuna.

Red cloacal

Esta semana la Provincia licitó las obras de desagües cloacales y la planta de tratamiento para Paso de la Patria. El ministro de Obras y Servicios Públicos de Corrientes, Claudio Polich, encabezó este viernes en Casa de Gobierno el acto de apertura de sobres junto con Osnaghi. “Por suerte, después de 16 años se pudo concretar esta tan anhelada obra para Paso de la Patria: las cloacas. Es completo porque no tenemos nada de cloacas en la ciudad. Y si bien ahora se trabajará con una zona en particular, la idea es que llegue a toda la ciudad”, explicó el intendente. “Es una obra muy importante y anhelada porque el Municipio también recuperó un terreno que es donde se van a hacer las lagunas facultativas y se está abonando la plata que oportunamente mandó el Enhosa y que no se rindió en la gestión anterior. Estamos reintegrando esta plata y nos habilitó para acceder a los recursos de ahora. Nuestro agradecimiento al Gobierno provincial, al Ministerio de Obras Públicas y al Enhosa que hicieron posible esto”, cerró Osnaghi.

