Trabas al segundo puente Chaco-Corrientes

El segundo puente fue calculado y proyectado por Vialidad Nacional, entidad que se dedica a puentes ubicados en las rutas nacionales y caminos, en ningún momento, jamás en la historia Vialidad Nacional se dedicó a construir vías férreas o estaciones de ferrocarriles.

Resurgió ahora, cuando estaba todo listo para licitarse, ya sean los accesos al segundo puente, un movimiento originado en el Chaco y con el consentimiento tácito de Corrientes, para detener el puente carretero Corrientes- Chaco y las circunvalaciones pidiendo que el puente sea ferrovial.

No es necesario ser ingeniero para darse cuenta que tanto el ingreso como el egreso a un futuro puente, si es ferrocarril tiene distinto ingreso o egreso al puente, la pendiente de la parte ferroviaria es distinta a la carretera. Basta con observar el puente Zárate-Brazo Largo para darse cuenta de que son dos estructuras distintas y a nadie se le ocurrió que sea una sola estructura con distintos accesos.

En el año 2014, en una reunión presidida por el entonces jefe de Gabinete, Coqui Capitanich, los gobernadores de Corrientes y Chaco (en este caso, el vicegobernador, porque Capitanich estaba de jefe de Gabinete Nacional ) también estuvo el administrador general de Vialidad Nacional 2014, no puedo consignar mes, lugar, ni día de esta reunión, solo el año porque no se consigna en el documento que se firma esas fechas (y responsabilidad mayúscula), por lo que los plazos en meses o días no tienen valor porque no sabemos qué día ni qué mes se realizó esta reunión, sí podemos informar que la reunión fue hace 8 años y en el documento firmado, reitero sin lugar ni fechas, se entregaba por parte de los gobernadores la licitación, el desarrollo y ejecución de todo lo atinente al segundo puente a Vialidad Nacional y como decíamos, Vialidad no se dedica a poner vías y anexos, es decir que los gobernadores asentían que el puente sería únicamente carretero, y Vialidad, con atraso, se ocupó del tema puente carretero, accesos al mismo y ya anunció que se licita para antes de fin de año la circunvalación de Corrientes, traza objetada por el gobernador de Corrientes y por todos los correntinos.

En nuestro programa de televisión que superó las 800 presentaciones, insistimos, desde hace años que algo había que hacer para sacar los camiones de la ciudad de Corrientes, con la construcción de un puente carretero o ferrovial.

Cuando le planteé al entonces ministro de Obras Públicas, siendo gobernador Capitanich la tremenda situación que puede producirse atravesando la ciudad, el Corredor Belgrano, me dijo que “ese es un problema de la Municipalidad de Corrientes, no nuestro”.

Bregamos juntos con la Federación Económica y el Gobierno de Corrientes por la mejor y más rápida solución al problema que tiene la ciudad de Corrientes, y parecía que empezábamos con las obras complementarias de un puente carretero. Sin saber qué pasa con la obra principal, y hasta tanto los 15 kilómetros de Corrientes terminarán en la Barranca de Riachuelo para beneplácito de los pescadores.

Situación actual

Con sorpresa leemos en los diarios que en la reunión que se realizará en La Rioja de gobernadores de Norte Grande, Corrientes insistirá en un puente ferrovial actuando de esta forma como un tapón a la construcción de lo posible, porque ya está estudiado y calculado que es un puente vial y ahora se despiertan los gobiernos y la Federación Económica para protestar y para tirar al canasto todo lo hecho por Vialidad Nacional y hablar de un, más que hipotético, puente ferrovial.

Me pregunto: ¿a qué ferrocarril va a beneficiar este presunto puente ferrovial, si no existe en la provincia, salvo el que va de Posadas a Buenos Aires, muy lejos todo de un puente ferrovial?

La lógica indica, pero el problema está en que ante un acto eleccionario los políticos pierden la lógica y ponemos un tapón para vender una ilusión, el puente ferrovial.

Dejemos intereses de grupo o personales empujemos para que se haga el puente como está programado por Vialidad Nacional que exhibe a su favor la sesión que hicieron en 2014 los gobernadores de Chaco y Corrientes, que le encargaron la construcción de un puente, lógicamente vial si lo tenia que hacer Vialidad Nacional.

Las rutas y los puentes y las vías ferroviarias, se hacen cuando son necesarias. Ahora es más que necesario un puente vial Corrientes- Chaco y el día muy lejano que sea necesario una vía férrea que atreviese la provincia y el río Paraná, el interesado en esa vía férrea, para cruzar al Chaco, se hará una nueva licitación para construir un puente ferroviario o estará a cargo del interesado.

Esto no es utópico, es real porque si no tenemos financiación para el puente vial, como señala el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, hablar ahora de que el puente sea ferrovial nos trae el recuerdo del tren bala, Buenos Aires- Rosario que prometió Néstor Kirchner, y el avión que, según Carlos Menem, iría en dos o tres horas de Córdoba al Japón.

Soñar no cuesta nada, los sueños sueños son y hablar de un puente ferrovial ahora no es más que un sueño, que actúa como tapón, como lo fue por muchos años la unión con el Chaco con un segundo puente.

Pido humildemente que la representación correntina que viajará a La Rioja, encabezada por el gobernador, no cometa el error de hablar de un puente ferrovial que nos llevará 15 o 20 años, cuando siguiendo lo que un gobernador de Corrientes hizo en 2014, cedió a Vialidad Nacional todo lo referente al puente.

Argentinos, a las cosas, como dijo en el Siglo XX un español que nos visitaba.