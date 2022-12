Vidal: “El Frente de Todos representa un modelo de país que está agotado”

Casi un mes después de las agresiones que recibió en Formosa, la diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal volvió a viajar al norte del país. En esta oportunidad, visitó Tucumán y apuntó contra el gobernador de esa provincia, que está de licencia por ser el jefe de Gabinete, Juan Manzur, a quien calificó como el representante de “un modelo de país que está agotado”.

“Estoy acá porque me ayuda a hacer bien mi trabajo, es muy difícil representar lo que no se conoce, uno no puede representar lo que no conoce, no escucha, no recorre. Este año recorrí toda la Argentina, en particular, los sectores de producción del trabajo, los que están comprometidos con el hacer, con salir adelante, tratando de llevar su voz al congreso, a través de leyes”, explicó la ex mandataria bonaerense.

Luego de las actividades partidarias, la referente de la oposición señaló que, “después de 36 años, este gobierno (por el peronismo provincial) ya le demostró a los tucumanos qué podía hacer por ellos, estos enroques, entre gobernador y vice, revela el interés por cargos”.

“Se pelean por los cargos y no por transformar profundamente a la provincia, que tiene tanto potencial”, añadió.