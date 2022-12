Autovía 12: hay demoras en los pagos y harán falta otros $5000 millones extra

Confirmaron las demoras en los desembolsos de fondos para la obra de la autovía 12. Además el valor del proyecto deberá actualizarse por otros 5.000 millones de pesos.

Pese a ello, se habilitó ayer el paso por debajo de la estructura del puente tanto para la gente que sale del Perichón y Santa Ana junto a los que hacen la circunvalación para llegar al aeropuerto. “Todo esto respondiendo al diseño definitivo de la circulación de la obra, ya quedará de esa manera. Así está originalmente en el proyecto”, confirmó Daniel Flores, jefe del Distrito Corrientes de Vialidad Nacional.

Con respecto a las obras que deben realizarse sobre la autovía indicaron que continúan con inconvenientes para su avance.

“Como todas las obras del país están demoradas y se estiraron un poco más los plazos de los certificados, antes duraban 40 días ahora un poco más. Con respecto a la actualización del presupuesto la autovía está superando largamente los 5 mil millones de pesos y estamos consensuando con los ingenieros y la empresa la modificación del valor de la obra que daría el número exacto actualizado”, indicó Flores a El Litoral.

Hace varios días, varios lectores de este medio plantearon quejas por la demora de la autovía, que comenzó en 2018 y lleva un avance del 50%, con tramos que aún no concluyeron.

“No hay señalización, nadie controla el tránsito. Ingresar al aeropuerto es toda una osadía que requiere de una destreza al volante y ayuda sobrenatural para no cometer un error que derive en una tragedia”, se lamentó un lector.

“Hay desidia de quienes deben llevar adelante el proyecto: el Gobierno nacional. Son todas cómplices. No se entiende por qué no agilizan la obra, mucho menos por qué no se habilitan los pasos que ya se construyeron”, dijo enfurecido.

“Hace unos días, un camión tuvo un desperfecto mecánico frente al aeropuerto y el caos fue total. Filas de autos a la espera de poder transitar. Hubo algunos valientes que sortearon las imperfecciones de las banquinas y retomaron la ruta. Pero no fueron muchos”, agregó.

El tránsito en la zona se encuentra con complicaciones y continúan las quejas de los automovilistas que circulan.

El bloque new jersey y la conducción es a tientas porque no hay iluminación.