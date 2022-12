Agostina Manzotti y sus desafíos con el remo: “Todavía tengo muchos objetivos por cumplir”

La remera correntina Agostina Manzotti concluye uno de los mejores años de carrera deportiva. La representante del Club de Regatas Corrientes logró coronarse en la categoría Single Sub-23 en el Campeonato Argentino de Remo que se desarrolló en Villa Constitución, Santa Fe, en noviembre pasado. Además, Manzotti participó del proceso selectivo de la Asociación Argentina de Remos Aficionados (Aara), para integrar la selección nacional.

Es por ello que la joven deportista dejó en claro que el remo no es solo un pasatiempo. “No es un pasatiempo en mi vida. Todavía tenemos muchos objetivos por cumplir, como llegar a la selección y representar al país, es lo que más me gustaría, y llegar lo más lejos posible. Por eso, no es un pasatiempo por el momento”, aseguró Manzotti que recientemente recibió el Curuzú de Plata, la distinción que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes (Cpdc).

El selectivo tuvo lugar en septiembre pasado en la pista nacional de remo en la ciudad de Tigre. “Terminamos de gran manera la evaluación. Logramos un excelente trabajo y creemos estar dentro los parámetros esperados así que más que contentos”, expresó por aquel entonces Agostina Manzotti. Así, en su reciente distinción, remarcó: “Me encantaría poder participar de un Sudamericano o Panamericano, por eso estamos con el ojo ahí, en la selección. Y el día que se cumpla eso, le vamos a meter pata para adelante”, apuntó la joven deportista.

Por otro lado, obtuvo numerosos podios en diversas participaciones. Se quedó con el oro en la Regata Oficial de Bariloche, de Villa Constitución, de La Plata y de Zárate. Obtuvo segundo puesto en la Regata Oficial de Bariloche en doble par, en el Campeonato de Velocidad en Villa Constitución en single, y en la Regata Oficial de Tigre en single.

Grata sorpresa

Manzotti, por primera vez, fue premiada por el Cpdc. “Es la primera vez que me convocan. La verdad que no estaba enterada de lo lindo que es este acto. Muy agradecida por la nominación y haber integrado la terna. También muy contenta de formar parte de los destacados de toda la provincia”, expresó.