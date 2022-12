Gran Hermano: la correntina Coti Romero quedó nominada y podría abandonar la casa

Este miércoles fue noche de nominación en Gran Hermano y, una vez más, Julieta Poggio se volvió tendencia por su icónico discurso en el confesionario, en el que nominó a Coti Romero, la amiga que la "traicionó", pero no fue la única y la correntina quedó nominada una vez más.

Gran Hermano 2022 sigue en medio de conflictos, peleas, diferencias cada vez más marcadas y alianzas de amistad o de estrategia. Después de una semana sin nominar, los participantes volvieron al confesionario y dejaron sus votos y sus explicaciones al respecto.

Por su parte, Disney (Julieta) no le dejó pasar nada a y apuntó directamente contra la correntina, que fue quien le hizo la espontánea antes de Navidad y terminó en la eliminación de Daniela.

"Los primeros dos se los voy a dar a Coti y el segundo a Agustín. Con Constanza la verdad es que nuestra relación cambió mucho en poco tiempo, las cosas que me enteré y que me dijo en su momento me dolieron, pero después me dieron bronca",comenzó diciendo Julieta.

"Yo odio a la gente falsa y haber tenido tan cerca mío a la más falsa de la casa por dos meses, hay que ser bastante mentirosa, bastante actriz y cínica para fingir algo que no sos por tanto tiempo, para decir algo y después hacer otra cosa, para un día ser mi amiga y después hablarme y decirme todo lo que me dijo con esa bronca acumulada que tenía adentro" continuó.

En esa misma línea, y aclarando que no comparte el juego con ella, Poggio cerró:"Quizá ella se cree la jugadora del año o la estratega del año por la jugada que hizo pero a mí me parece que a la gente no le copa. Por algo me lo vinieron a gritar toda la semana y por algo acá tarde o temprano se terminó yendo la gente mala lecha o la gente que hizo cosas feas. Así que nada, yo ahora lo dejo todo en manos de la gente porque estoy segura que ya le toca ir a placa esta vuelta".

Los nominados de esta semana:

Camila, Daniela, Constanza "Coti", Walter "Alfa" y Ariel quedaron en placa de nominados. La primera quedó nominada por haber sido sancionada al haber contado información de lo que pasaba afuera, se le anularon los votos y fue a placa directa.

Los otros cuatro participantes fueron los elegidos de los votos de sus compañeros. Uno de ellos será salvado por Thiago, el ganador de la prenda semanal.

En medio de estrategias, afinidades y diferencias muy marcadas, los chicos y chicas dieron sus explicaciones en el confesionario. Esta semana se vivieron los regresos de Daniela, Agustín y Lucila "La Tora".