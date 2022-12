“No estoy pensando en la re”

El presidente Alberto Fernández afirmó que no está “pensando en la reelección” de su mandato. “Con todos los problemas que tiene la Argentina, yo estoy pensando solo en cómo resolverlos”, respondió sobre la posibilidad de buscar un segundo mandato en las Elecciones 2023.

Durante una entrevista concedida al diario estadounidense Financial Times, el jefe de Estado precisó: “Estoy absolutamente metido en el problema de la gestión, no estoy preocupado por la política”. “La Argentina tiene una posibilidad de futuro extraordinaria. Yo lo que quisiera es terminar el mandato mío habiendo sembrado a la Argentina de oportunidades para que el que me suceda o si sigo yo, no lo sé, tenga la posibilidad de ver germinar ese sembrado y cosechar en favor de los argentinos”, subrayó.

Además aseguró que “América Latina es el reservorio de lo que el mundo necesita en el futuro”. El mandatario dio una entrevista al medio británico en el marco de la sexta edición de The Global Boardroom.