El Parque Iberá se presenta como destino de astroturismo, este domingo, en el complejo Aventura Iberá, Portal San Antonio de la localidad de Loreto, informó el Ministerio de Turismo.

Este domingo 11 de diciembre, de 18 a 23, tendrá lugar el evento de cierre del Proyecto Starlight Iberá y el lanzamiento de Iberá como destino de astroturismo. La cita es en el complejo Aventura Iberá, Portal San Antonio de la localidad de Loreto, indicaron desde el Ministerio.

En este marco, se hará la entrega de certificaciones a monitores starlight de astroturismo, y luego del acto oficial los presentes podrán participar de una experiencia de astroturismo denominada “Noche con Payé en Aventura Iberá” y disfrutar del cielo estrellado.

“Unimos nuestra experiencia y conocimientos para ofrecer un acompañamiento único a las comunidades locales: crear una experiencia turística y cultural innovadora , movilizando el ecosistema emprendedor territorial, que potenciará el desarrollo local, protegiendo y certificando un recurso natural tan valioso como lo es el cielo estrellado del Iberá”, manifestó Mariana Balestrini Directora de la Fundación Yetapá.

“Iberá es una de las mayores extensiones certificadas como Reserva Starlight en el mundo, la calidad de su cielo es comparable a lugares de alto interés científico”, declaró la astrofísica Antonia Varela Directora de la Fundación Starlight.

En ese mismo sentido, Diana Frete guía y monitora Starlight del Portal Laguna Iberá en Carlos Pellegrini aseguró “este cielo me conecta con el pasado, con la gente de mi pueblo, del Iberá y cultura emblemática, con la figura de los mariscadores, quienes utilizaban las estrellas para guiarse , cuando no había GPS; el mismo cielo que ellos supieron interpretar y que a mí me encantaría poder contar”.