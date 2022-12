†

Dra. MARISA SILVIA PICCHIO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/12/2014. Querida hermana, 8 años pasaron y no me resigno a tu partida, todos los hermosos momentos vividos nada podrá borrarlos y el enorme afecto que pretendieron quebrar, y no lo lograron. Te extraño en el día a día, te recuerdo con el más grande amor que se puede sentir por una única hermana. Rogamos oraciones a su memoria. Tú hermana Graciela, tu sobrina y ahijada Gaby y familia.