Un correntino estuvo en 38 partidos del Mundial en 14 días y quiere ser récord Guinness

Carlos Díaz-Calvi nació en Corrientes, tiene 49 años y hace 10 vive en Houston Texas con su esposa, también correntina, y sus dos hijos. Llegó a Qatar el 19 de noviembre para vivir la experiencia del Mundial y logró presenciar 38 partidos, le contó a ellitoral.com.ar. Ahora, quiere ser récord Guinness.

Díaz-Calvi tiene un amplio recorrido por diferentes partes del mundo. Vivió cinco años en Holanda, cinco en España y cinco en Irlanda.

Es director de programas complejos en grandes empresas como Shell, Halliburton, Chevron y Bridgewater. También ganó el premio Corrientes de Novela, dio conferencias en la Universidad Nacional del Nordeste y tiene 12 novelas publicadas.

En cuanto a su aventura en Qatar, el correntino dijo que llegó al país asiático el lunes 18 de noviembre, dos días antes de la inauguración del Mundial. Allí pudo recorrer algunos lugares turísticos y luego se dedicó a ir entre 3 y 4 partidos por día logrando alcanzar la marca de 38 encuentros en tan solo 14 días.

En diálogo con El Litoral , Díaz-Calvi dijo que "el lunes 5 de diciembre regresé de Qatar, después de mi partido número 38 de los 42 que tenía cuando fui. Solo podía eso porque tengo que trabajar, y no podía dejar esa responsabilidad. Así que aproveché al máximo”.

Durante esas dos semanas, Carlos vivió una aventura única, desde cómo conseguir las entradas para cada partido, hasta hacer un promedio de 20 kilómetros por día caminando para llegar a los estadios.

En un momento decidió participar de los sorteos que hace la Fifa para ganarse las entradas de algún partido, así que empezó a enviar varias solicitudes, hasta que decidió crear un método más eficiente.

“Después de una hora de solo cargar datos me di cuenta que ahí se podía hacer algo para no tener que cargar diez veces las mismas cosas, así que investigué un poco y vi cómo se podía crear un robot que cargue por mí. No hackee la página de la Fifa ni nada, mis datos son todos reales, solo que mande muchos pedidos”, indicó Carlos.

“Encontré la forma de automatizar, creé un robot para que cargue mis datos , no más rápido, pero sí muchas veces. Y así mandé 1.200 aplicaciones de entradas”, Carlos Díaz-Calvi.

“Me tocaron 300 en el sorteo, muchas Argentina-México, que era el partido más buscado, y lo que hice fue cambiar los accesos a ese partido por entradas compradas de otros partidos que yo no tenía, así que no gasté en esas entradas”, explicó.

De esa forma, Carlos consiguió 26 entradas “por trueque” . Luego se hizo conocido en los grupos de WhatsApp y amigos de India y Bangladesh en Qatar le consiguieron algunas entradas para locales, de muy bajo costo, y así obtuvo tickets para 12 juegos más.

“Pagué varias que me habían tocado, pero las demás fueron todo trueque así que tuve mucha suerte, o bueno, pude utilizar mi experiencia en sistemas”, manifestó Díaz-Calvi.

En total consiguió 42 entradas para los partidos del Mundial y así lo expresó: “Fui con la idea de ir eligiendo y quizás ir a 20 o 25 partidos, pero estando allá, muerto de cansancio me enteré que el récord Guinness estaba en 31 partidos y dije bueno intentaré ir a todos”.

“El récord lo rompí antes que nadie, a los 10 días de solo 14 que estuve. Pero claro, luego me entere de que (Carlos) Maslatón y otra gente estaban yendo por la Fifa a muchos partidos, con chofer y comida y ahí no puedo competir. También hay un chico brasileño que está yendo a todos los partidos 15 minutos, incluso a los que son al mismo tiempo”, dijo Carlos.

Y agregó: "Yo amo el futbol y los Mundiales, así que me quedé todo lo que pude en todos los partidos, hice las colas de salida y entrada, los subtes, los buses y caminé o corrí entre canchas, 200 kilómetros en 2 semanas”, remarcó.

“Así que no se cual será el nuevo récord, y tras lo vivido, tampoco importa. Lo rompí por mí, y enviaré si hace falta los papeles. Yo lo disfrute mucho, y es algo que no me voy a olvidar en la vida”, expresó muy entusiasmado Díaz Calvi.

El analista económico y abogado liberal, Carlos Maslatón, logró romper un récord histórico en la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022, luego de estar presente como espectador en un total de 32 partidos.

El hito del abogado fue alcanzado el lunes, tras asistir al encuentro deportivo entre Brasil y Corea del Sur, realizado en el estadio 947 en etapa de octavos de final.

SU AVENTURA POR LOS ESTADIOS

Carlos viajó solo, pero durante su estadía se encontraba con diferentes amigos en los estadios para ver juntos los partidos. Él estuvo alojado en Barwa Al Janoub, un lugar económico donde se encuentran muchos argentinos.

Al ser un lugar lejano,salía 3 horas antes del primer partido del día, alrededor de las 10 de la mañana y volvía después del último, a las 2 o 3 de la madrugada.

No tuvo mucho tiempo para visitar los atractivos turísticos de Qatar, ya que ir a los estadios le llevaba muchas horas. “Recorrí muy poco la ciudad, también el desierto, vi algunos camellos, hice un poco de turismo, pero tenía en claro que no me iba a perder un solo partido del Mundial por el turismo. Solo dormía 4 o 5 horas por día ”, explicó Díaz-Calvi.

En cuánto a cómo vivió los partidos, con mucha gente de otros países, señaló: “La verdad que fue interesante la mezcla de culturas, sobre todo cuando estaban los árabes, africanos, asiáticos mezclados, y fue una fiesta internacional”.

“Los partidos de equipos grandes los vivo de manera especial porque soy muy fanático del fútbol y sigo mucho a los equipos y sus figuras, Inglaterra, Francia, Brasil. Era el mundial que yo quería ver”, precisó.

Respecto a las hinchadas de cada país, Carlos destacó a “la mexicana por cantidad, la Argentina siempre, por lejos, los árabes nos apagaron con sus gritos de guerra ese primer partido y luego muy pero muy ruidosos los marroquíes, tunecinos. El resto, Europa, muy mal representada”.

En cuanto a los encuentros de Argentina los vivió “con demasiada tensión porque ya es un distintivo argentino”, señaló.

Asimismo, dijo que “los brasileros están bailando y nosotros comiéndonos las uñas. No lo cambio por nada, lo vivimos, lo sufrimos, es nuestra película, es nuestro destino y es nuestro adn”.

"Siento que he cumplido de golpe un sueño que tenia de chico, un sueño que es irrepetible", Carlos Díaz-Calvi.

“Siento que he cumplido de golpe un sueño que tenia de chico, un sueño que es irrepetible. Ver el quinto mundial seguido de Cristiano convirtiendo, y dos horas después el gol de tijera de Richarlison, O la derrota histórica de Argentina y la recuperación posterior”, confesó Carlos.

Luego, expresó: “Todas cosas que son parte de la historia. Me siento agradecido de haber tenido esta oportunidad, y de la familia que tengo que sabiendo que se duplicaban las responsabilidades en casa, me dieron esa posibilidad de tener estas alegrías”.

Respecto a su regreso y por qué no se quedó más días, Carlos explicó: “Tengo una responsabilidad grande y en Estados Unidos no está bien visto tomarse tantos días para algo tan lúdico, en este caso fue más la responsabilidad de tener varios clientes en medio de cambios importantes”.

“Decidí que sean 14 días para poder volver y también que no sea tan pesado para mi mujer y todo lo hacemos de a dos, sin ayuda de nadie, desde hace tantos años. Por suerte estaba de visita mi suegra así que no me echaron en falta, pero tampoco es para abusar”, finalizó el correntino.