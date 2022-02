Mayer: “Hay mucha más vida después de una cancha de tenis”

El tenis mundial, y sobre todo del país, vivió el martes una de sus jornadas más históricas. En el Argentina Open se produjo el regreso de Juan Martín Del Potro luego de un extenso período de inactividad. Uno de los invitados a lo que pudo haber sido la última ceremonia del tandilense fue el correntino Leonardo Mayer, quien recientemente colgó la raqueta y fue su compañero de equipo en la obtención de la Copa Davis en 2016.

“Es un poco raro. Me gustaba jugar acá, obviamente que ahora ya no lo puedo hacer, ya no me da ni mi ranking ni mi nivel, je”, bromeó el Yaca en una nota que le realizó Urbana Play en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club. “Otra cosa es que me jubilé, ya no puedo jugar”, agregó Mayer.

“Hoy (por el martes) vine a ver a mis dos amigos. Es un poco difícil el papel que le toca a Delbonis (fue el rival en lo que pudo ser el último partido de Del Potro). Pero el que juega, entra a la cancha, es su trabajo. Es un día mas, es un competidor en contra más, pero se dan un montón de cosas que son especiales”, reconoció el correntino acerca del partido que finalmente ganó el azuleño.

Mayer, quien fue tenista profesional durante casi 20 años, describió las sensaciones que pudieron atravesar Del Potro y Delbonis previo al choque. “Hoy le va muy rápido la cabeza. Hay un montón de pensamientos que se te pasan por la cabeza y es inevitable. Cuando te dicen ‘no pienses en eso’ es imposible, eso no pasa. Hay un montón de sensaciones, desde el papelón, a ganar increíblemente. Hay un ida y vuelta en la cabeza que no se puede entender. Eso es lo que más cansa en realidad, es agotador. Encima el partido comienza a las ocho de la noche, vos desde la mañana ya lo estás pensando. A mí, jugar a las ocho de la noche, no me gustaba mucho. Es como muy largo el día y se piensa como mucho más. En cambio si vas a las 11 de la mañana y jugás, bueno, ya está. Imaginate que en tu cabeza, si jugás a las 11 de la noche, ya jugaste como 800 sets, pero el partido ni comenzó”, explicó el campeón de Hamburgo en dos ocasiones.

El pasado 7 de octubre el correntino dio por finalizada su fructífera carrera. “Una vez que ya dejé de competir, ya no pensé en nada más. Me agarró eso de que ya no quiero competir. Y cuando miro un partido, lo analizo, lo estudio, pero los conozco a todos. A este hay que jugarlo así, a este otro así. Soy un hincha más que las ve todas de afuera, pero cuando entraba a jugar no me salía ni una, ¡je!”, volvió bromear un muy distendido Mayer.

“Hay partidos que lo disfruto y otros que cuando los miro y veo que no están jugando bien, ya cambio o hago otra cosa. Antes no miraba partidos, ahora los empecé a ver. Es como otro etapa, es diferente”, admitió el extenista capitalino.

Por último, en la parte final de la charla Mayer aseveró: “Yo si fuera europeo seguiría jugando porque el tema de los viajes es increíble. Si jugabas un martes y perdías, te ibas a tu casa. En cambio yo me tenía que quedar un mes. Te va comiendo la energía de la carrera entera. Hay mucha más vida después de una cancha de tenis”, concluyó el Yaca Mayer.

Caída de Monzón

El tenista correntino Ignacio Monzón perdió en su presentación en el cuadro principal del M15 de Punta Cana, en República Dominicana. Perdió con el estadounidense Alfredo Pérez por 0-6, 6-2 y 3-6.

Se debe recordar que Monzón jugó la clasificación.