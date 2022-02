El Presidente llamó a Valdés y prometió ayuda económica para Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés dialogó con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien se comprometió a mandar ayuda económica y a realizar una evaluación de los daños cuando cesen los focos ígneos. “Hablamos, se comprometió y me pidió que transmita, esperemos poder contar con esa ayuda que va a ser vital para Corrientes”, dijo. Además el mandatario confirmó que pidió ayuda a los Estados Unidos.

Valdés confirmó en su cuenta de Twitter que “Corrientes necesita de más recursos para superar la emergencia ígnea, por eso solicité la colaboración de Estados Unidos, a través de su embajador en Argentina, Marc Stanley”.

Además, el gobernador en diálogo con Fernando Carnota, de Radio Rivadavia se refirió a la conversación con el Presidente y dijo: “Estuvimos hablando ayer a la noche con el Presidente de la Nación (Alberto Fernández) y se comprometió a mandar la ayuda económica y luego sentarnos a hacer la evaluación del daño una vez que pasen estos incendios” y agregó que “vamos a estar inmediatamente trabajando con todos los sectores productivos afectados”. “Hablamos, se comprometió y me pidió que transmita, esperemos poder contar con esa ayuda que va a ser vital para Corrientes”, dijo.

Tras los cruces con el Gobierno nacional y consultado sobre la asistencia nacional y sobre el ministro de Ambiente de la Nación, Valdés en primer término aclaró que “ya no voy a hablar más de Cabandié”. Y luego destacó la asistencia del Ministerio de Agricultura y del Interior. También ponderó la llegada de los bomberos de Brasil y también hizo referencia a la ayuda que está llegando de Misiones, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe. Además anunció que el Gobierno de Corrientes alista las líneas para los productores.

Valdés durante la entrevista radial, hizo hincapié en las 800.000 hectáreas quemadas y las pérdidas en cuanto a la flora y fauna.

“La única manera de equilibrar esto es que la propia naturaleza se reequilibre, que empiece a llover y puedan volver las grandes lluvias”, aseguró.

Pero en este contexto de emergencia ígnea circularon algunas imágenes que mostraban a Valdés de vacaciones y sobre el tema aclaró que “me fui a principios de enero, después de dos años que no salí de vacaciones. Y los focos de fuego comenzaron después. Nosotros tenemos que entender que no solamente tenemos algún ninguneo, sino también tenemos ataques de ‘troles’ de todo tipo de naturaleza y calibre, que son bajezas, pero no hay que entrar a contestar”.

“Nunca abandonaría a la provincia de Corrientes y menos en una emergencia, me parece que es de baja estofa tratar de desprestigiar así cuando en realidad no ocurrió de esa forma”, concluyó la entrevista.

En tanto, en la jornada de ayer, Valdés volvió a recorrer las zonas afectadas por el fuego. Y tras agradecer la ayuda de la Dirección de Bomberos de San Juan mediante su cuenta de Twitter, Valdés informó que “recorrimos las zonas afectadas por incendios en #LomasDeVallejos, #Herlitzka y el paraje #RincónDeVences, además de agradecer personalmente a los bomberos y brigadistas que están combatiendo las llamas con gran valor”.

Asimismo mediante la misma red social, el Gobernador de Corrientes informó que ante la difícil situación pidió ayuda a los Estados Unidos. “Puesto que #Corrientes necesita de más recursos para superar la Emergencia Ígnea que atraviesa, solicité la colaboración de #EstadosUnidos a través de su embajador en #Argentina, Marc Stanley”, tuiteó Valdés.

Domínguez llega hoy a Mercedes

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, llega hoy a las 8 a Corrientes y cerca del mediodía irá a la ciudad de Mercedes.

Será su segunda visita en dos semanas a la ciudad de Mercedes, Domínguez será recibido por el intendente Diego “Tape” Caram.

Recorrerá la estación experimental del Instituto Nacional de Tecnología Argentina (Inta), campos y chacras dañadas por los incendios. También habrá encuentros con productores, anuncio de asistencia directa para las familias agrícolas afectadas y monitoreo de la asistencia nacional que Agricultura de la Nación ya le asignó a Corrientes, entre otras acciones.