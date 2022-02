En el carnaval comenzaron la competencia y los conflictos

Comenzó el fin de semana largo de carnaval y con él, los ya tradicionales conflictos entre dirigentes de comparsas y agrupaciones, municipio y organizadores de la fiesta. El tema esta vez fue, precisamente, la validez de la competencia por los premios individuales. Pero más allá de estas idas y vueltas, la primera de las cuatro noches en el Nolo Alías transcurrió con total normalidad en el predio, donde además se continúa recolectando donaciones para los bomberos voluntarios y personas damnificadas por los incendios que afectaron y siguen afectando a gran parte del territorio provincial.

Los carnavales correntinos son alegría, lujo, pero también son conflicto. Es que todos los años es habitual que la competencia (por premios que no son económicos sino simbólicos), genere roces, quejas, impugnaciones y a veces alguna que otra denuncia. Como en el primer fin de semana de corsos no hubo jurados, tampoco hubo problemas, pero el viernes aparecieron estos jueces de la fiesta y con ellos, las peleas. Hubo idas y vueltas, presentación de documentos, firmas y el inicio de acciones administrativas que, como sucede habitualmente, se resolverán seguramente más adelante, dejando a unos conformes y a otros enojados. Vale recordar que este año no hay competencia entre comparsas, pero sí se compite por premios individuales.

Pero más allá de estas peleas que ya forman parte del folclore de Momo, sobre la avenida del corsódromo los comparseros dieron lo mejor de sí. Incluso quedó claro que los artistas del carnaval desfilan de una manera cuando hay jurados y de otra manera cuando no hay, lo mismo que sucede con los niños, que cuando saben que nadie los controla son más genuinos y divertidos, pero cambian el comportamiento apenas ven llegar al adulto que los alinea. Es que los comparseros quieren divertirse, pero también quieren un premio y saben que (como en la escuela) los premios son para los obedientes.

Los jurados que estarán todo el fin de semana largo de carnaval son cuatro y fueron designados para puntuar las actuaciones individuales y también para elegir a los embajadores nacionales y los mejores trajes. Estos cuatro profesionales observan el desfile y califican también la música, el vestuario, la puesta en escena y la coreografía.

Con respecto a los embajadores, vale resaltar que el jueves 24 de febrero se realizó la charla y entrevista con los postulantes en el Hotel de Turismo Corrientes. Participaron como capacitadores y jurados el comisario de corso Hugo Sánchez y el director de capacitaciones, Carlos Farizano. Como ya ocurrió en otras ediciones, la entrevista representa el 50 por ciento del puntaje total.

De acuerdo al cronograma oficial, hoy el jurado evaluará el desfile de mejores trajes y embajadores nacionales, desde las 21, en el corsódromo. La entrega de atributos a mejores trajes del carnaval se realizará esta misma noche y la entrega de atributos a embajadores será mañana a las 21.30.

(VAE)