El correntino Herrera jugará en River: las cifras finales de la transferencia

El correntino Andrés Herrera jugará en River, tras un acuerdo entre el Millonario y San Lorenzo, indicaron este jueves medios nacionales.

De esta manera el equipo de Marcelo Gallardo sumará su séptimo refuerzo.

Según informó Infobae, el Millonario llegó a un acuerdo de palabra con San Lorenzo para comprar el 70% del pase del lateral derecho en 2.500.000 dólares limpios para la tesorería azulgrana.

El ex jugador de las selecciones Sub 20 y Sub 23, nacido en la capital correntina, firmará un vínculo con la Banda por dos o tres temporadas.

Así, la dirigencia de Núñez le cumple el último deseo a Marcelo Gallardo: un jugador para pelearle el puesto al paraguayo Robert Rojas, quien se asentó en el sector a lo largo de 2021 hasta convertirse en una pieza clave. El pase se da, además, cuando el ex Colón Alex Vigo está a punto de emigrar a Independiente (en calidad de cedido).

Las negociaciones entre los clubes fueron largas e intensas. Para el Ciclón, Herrera, de 23 años, era titular en la estructura que planificaba el DT Pedro Troglio.

En las conversaciones preliminares, la dirigencia de San Lorenzo había solicitado USD 4 millones por el 100% del pase, o 3.5 por el 80%, siempre en cifras libres de impuestos.

Desde Núñez buscaron incluir algún jugador en la puja (se habló del citado Vigo o el mediocampista Cristian Ferreira), pero no hubo acuerdo. En Boedo aceptaron bajar el porcentaje a negociar (el 70%) y el diálogo se reflotó hoy, cuando los directivos de ambas instituciones arreglaron de palabra la transferencia.

Campeón con la Albiceleste de los Juegos Panamericanos y del Preolímpico, el correntino hizo su debut en la élite en 2018. En total, acumula con la casaca del Cuervo 64 partidos y 6 goles, contando todas las competencias.

En septiembre de 2020, había estado en la órbita del Palmeiras de Brasil. Incluso trascendió la cifra en la que podía cerrarse el pase: 5 millones de dólares. Pero el juvenil sufrió la fractura infrasindesmal del peroné izquierdo tras una entrada del delantero paraguayo Ángel Romero en un entrenamiento. También había recibido sondeos del fútbol europeo.