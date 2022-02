“Es un gran paso en mi carrera”, dijo Herrera sobre su pase a River

Las negociaciones llegaron a buen puerto y el correntino Andrés Herrera se convirtió en el nuevo jugador de River Plate. De esta forma, el DT Marcelo Gallardo, que había pedido la incorporación del lateral de 23 años, sumó su séptimo refuerzo para el 2022 donde los objetivos están centrados en la Copa Libertadores y la Liga Profesional.

Las conversaciones entre los clubes duró varios días, e incluso por momentos pareció estancada, pero finalmente lograron ponerse de acuerdo. River le pagará al Ciclón 2,5 millones de dólares por el 70 por ciento del pase de Herrera, quien firmaría un contrato por tres años.

“Estoy contento con este gran paso en mi carrera, pero a la vez triste por dejar mi casa. Fueron siete años duros. Estoy agradecido a San Lorenzo, que me enseñó en inferiores, en reserva y en primera”, señaló Herrera al retirarse ayer de la práctica de San Lorenzo.

Herrera, que en Corrientes jugó para Rivadavia, Textil Mandiyú y Boca Unidos, llegó a San Lorenzo siendo juvenil y debutó en la primera división en el 2018 con Claudio Baggio como entrenador.

Los directivos del club de Boedo habían extendido hace poco el contrato al futbolista hasta diciembre de 2023 y el entrenador Pedro Troglio lo tenía considerado para el nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Con el conjunto Azulgrana disputó 64 partidos y convirtió 6 goles, caracterizándose por un marcador de punta derecho con mucha proyección.

“Ya estuve en un grande, ahora voy a otro, así que muy feliz porque es un gran paso en mi carrera. Creo que el viernes es la revisión médica”, declaró.

A lo largo de su carrera, donde también vistió la camiseta de la selección argentina en el Panamericano de Lima 2019 (medalla de oro), en el Preolímpico sub-23 de Colombia y en los Juegos Olínpicos de Tokio 2021, el correntino estuvo a punto de emigrar a Brasil y al fútbol europeo. Sin embargo, esas opciones cayeron hasta que llegó la posibilidad de desembarcar en River en una negociación que no fue sencilla.

“Todos estos días estuve tranquilo, pero más que nada ansioso. Estuve encerrado por el tema del covid y me acostaba tarde, me levantaba temprano. Era muy desesperante. Se pusieron de acuerdo ambas partes y se pudo dar, así que estoy contento”, agregó.

El frustrado pase al Palmeiras durante el 2020 se dio cuando sufrió la fractura infrasindesmal del peroné izquierdo tras una entrada del delantero paraguayo Ángel Romero en un entrenamiento de San Lorenzo.

Herrera reconoció que “por ahora no hablé con Gallardo. Creo que me voy a encontrar con un grupo fantástico, es lo que se habla. Voy a aportar mucho al equipo, a sumar desde donde me toca y aprender”.

El joven lateral derecho se suma a la larga lista de llegadas que ya estaba integrada por Emanuel Mammana, Leandro González Pires, Tomás Pochettino, Elías Gómez, Esequiel Barco y Juan Fernando Quintero.

Presentación

River Plate, con la presencia del presidente Jorge Brito y el entrenador Marcelo Gallardo, presentará los refuerzos de la temporada 2020 en una conferencia de prensa que se realizará hoy al mediodía en el estadio Monumental.

Los jugadores Juan Fernando Quintero, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Esequiel Barco, Elías Gómez y Tomás Pochettino, quienes llegaron en las últimas semanas, serán parte hoy a las 12.30 de la presentación habitual de cada mercado de pases.

En el caso de completar la revisión médica y firmar su contrato, también estará el correntino Andrés Herrera.