Boca Unidos exhibió buenas intenciones y empató con For Ever

Boca Unidos aprobó su primer partido amistoso de cara a lo que será su participación en el Federal A de fútbol que comenzará a fines de marzo (todavía no se confirmó la fecha). Ayer, en la cancha principal del complejo Leoncio Benítez ubicado en el barrio 17 de Agosto, empató sin goles con Chaco For Ever.

La producción del equipo correntino fue positiva, porque en el terreno de juego fue superior frente a un rival que desde el lunes 14 disputará la Primera Nacional (la segunda categoría del fútbol en el país).

A lo largo de los 60 minutos de juego, el equipo boquense mostró un juego sólido defensivamente, con supremacía en la mitad de la cancha, pero falló en la definición para romper la paridad. La dupla técnica que conforman Martín Fabro y Leonardo Baroni puso entre los titulares a siete de los ocho refuerzos que llegaron para esta temporada.

Estuvieron en cancha el arquero Lucas De León, los defensores Marcelo Cardozo y Federico López, los volantes Gabriel Cañete, Rodrigo Burgos y Cristian Maidana, y el delantero Julio Cáceres. Mientras que Leonel Ceresole ingresó en el segundo tiempo.

Teniendo en cuenta que se trata de una formación prácticamente nueva y que fueron sus primeros minutos formales de fútbol, sorprendió el buen funcionamiento colectivo que mostró Boca Unidos. Estuvo firme atrás y tuvo la intención de avanzar con pases al ras del piso aprovechando el buen manejo que tienen varios jugadores. El ataque careció de profundidad y cuando llegó al área rival se encontró con buenas intervenciones de Gastón Canuto.

Maidana, que se movió por sector izquierdo de la mitad de la cancha, y Gabriel Morales, uno de los atacantes, fueron los puntos salientes entre los rendimiento individuales. Mientras que De León pasó una mañana muy tranquila porque la visita prácticamente no llegó al arco correntino.

Segunda igualdad

El duelo entre los equipos suplentes también terminó igualado, en este caso 1 a 1, pero el trámite del encuentro de 60 minutos fue diferente. Chaco For Ever fue superior durante el primer tiempo y obligó a muy buenas intervenciones de Christian Martínez, sin embargo, sorpresivamente Boca Unidos se adelantó en el marcador gracias a un gol de Carlos Salón después de un pase que realizó Alexander Strupsceki.

En el complemento, cuando el Aurirrojo logró equiparar las acciones, la visita alcanzó el empate por intermedio de Gaspar Triverio, que entró en el complemento.

Entre los suplentes de For Ever jugó el correntino Oscar Gómez, mientras que en los minutos finales ingresó Diego Sánchez Paredes.

Boca Unidos presentó para este partido a los siguientes once jugadores iniciales: Martínez; Fabio Godoy, Kevin Mora, Enzo Barrios y Gastón Lovato; Francisco Esteche, Martín Ojeda, Strupsceki y Leonel Ceresole; Germán Cochia y Salom.

Mientras que la formación de For Ever fue: Joaquín Mattalia; Agustín Politanom David Valdez, Gastón Martínez y Leandro Allende; Enzo Gaggi, Gómez, Gonzalo Alarcón y Gonzalo Lucero; Lucas Chacana y Martín Garnerone.

El plantel de Boca Unidos retomará mañana los trabajos de pretemporada y su próximo amistoso está previsto para el miércoles 23 de febrero frente a San Martín de Formosa.