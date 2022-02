Un correntino creó una innovadora empresa y fue premiado en Dubai

Mamotest, la empresa creada por el correntino Guillermo Pepe, se convirtió en la primera empresa argentina de salud en ser reconocida por el Premio Zayed Sustainability Prize, el premio mundial pionero en sostenibilidad de los Emiratos Árabes Unidos.

En la categoría de Salud, la health tech argentina que creó la primera red de telemamografía de América latina y consiguió el galardón.

Recibió el premio por sus esfuerzos para aumentar el acceso a diagnóstico temprano de alta calidadutilizando teleradiología, inteligencia artificial y deep learning para reducir la muerte prematura de mujeres por cáncer de mama.

Así, la empresa que a mediados de 2021 consiguió que el laboratorio Merck Sharpe & Dohme financie su expansión, fue reconocida por brindar una solución humanitaria y de sostenibilidad innovadora, impactante e inspiradora.

El Premio se otorga anualmente en el marco del inicio de Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi (ADSW) de 2022 llevada a cabo en Dubai.

Reconoce los logros de aquéllos que impulsan soluciones de sostenibilidad de alto crecimiento, impacto e innovación, inspiradoras en cinco categorías distintas: Salud, Alimentos, Energía, Agua y Educación.

QUÉ SOLUCIÓN CREÓ MAMOTEST

Guillermo Pepe fundó Mamotest luego de hacer un curso de medicina exponencial en Singularity University en 2013 y nació como una organización de impacto social para brindar servicios de diagnóstico asequibles y de alta calidad en lugares desatendidos de Argentina.

El sistema demostró ser financieramente exitoso y creció hasta convertirse en una red de centros de diagnóstico y soluciones de telerradiología, que permite dar servicio a los clientes del sector público y privado a gran escala.

La compañía se enfoca en un importante desafío de salud en el mundo; la alta tasa de mortalidad por cáncer de mama. Siendo el tipo de cáncer más común, se estima que 1 de cada 8 mujeres lo desarrollará en su vida. Sólo el 30% de las mujeres tienen acceso a su diagnóstico en América Latina.

"Existe una alta correlación entre el diagnóstico temprano de alta calidad y las tasas de supervivencia: estas últimas son de hasta un 90% cuando el cáncer se detecta en una etapa temprana. Y esto no sólo salva vidas, también ahorra dinero, ya que un dólar invertido en diagnóstico se traduce en u$s 10 de ahorro en tratamiento posterior, unos u$s 15 millones al año", asegura el emprendedor correntino, quien se especializó en economía empresarial y la aplicó para solucionar un tema que desvelaba a su padre radiólogo y especialista en diagnóstico mamario.

"El primer país donde vamos a desembarcar será México por el tamaño de mercado. Primero en el DF y desde allí armaremos nuestra característica red", contó Pepe al momento de recibir la inversión. El emprendedor ya tiene en carpeta una segunda ronda de inversión.

Con información de Cronista