El Kun donó una camiseta autografiada y útiles para una escuela correntina

Sergio “Kun” Agüero donó una de sus camisetas del Manchester City autografiada así como útiles escolares para la Escuela Nº 769 de Paso Lallana de Pueblo Libertador, en el departamento Esquina de la provincia de Corrientes.

La noticia fue confirmada por la directora del establecimiento, Sara Violeta Bordón. “Los padrinos de la escuela nos avisaron que traerán la camiseta en el mes de abril junto con donaciones, entre las que viene útiles para todos los alumnos de primaria que ellos compraron con la colaboración del Kun”, declaró .

El exjugador de la selección argentina hace un año ya había colaborado, junto con el Proyecto Dar, la gente de Beccar Varela, con una importante suma de dinero que sirvió para poner alambrado olímpico a todo el terreno donde se encuentra la escuela.

Además, el 3 de marzo del 2020 el Kun envió a cada uno de los chicos de la escuela buzos y canastas navideñas para cada familia. También envió un refuerzo alimentario, que consistió en un bolsón de alimentos, comentó Bordón.

A fines de enero, el exjugador del Barcelona llegó hasta la ciudad de Esquina donde disfrutó de un día de pesca junto con sus amigos.

Por otra parte, Agüero viajará al Mundial de Qatar 2022 para acompañar al seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni.

“Voy a ir al Mundial, pero veré en qué rol. Tuve una reunión con (Claudio) Chiqui Tapia, fue una linda charla. Él se portó siempre muy bien con nosotros. Me pidió la reunión y fui”, comentó.

El Kun aseguró que tendrá más encuentros con el presidente de la AFA con la idea de viajar al sorteo del Mundial, el evento que se llevará a cabo el 1 de abril en Doha, Qatar. “Mi presencia será para descontracturar (al plantel), para que no estén nerviosos”, apuntó el exatacante surgido de Independiente.

Agüero, de 33 años, dejó la actividad profesional en diciembre del año pasado como consecuencia de una arritmia cardíaca. El Kun siguió el consejo del cuerpo médico del Barcelona de España, su último equipo, y se retiró del fútbol.

“Lo del corazón fue muy rápido y raro. Me venía sintiendo mal y creí que fue porque volví a entrenar. Pude jugar la Copa América y fue la última gran alegría en el fútbol. Me dolía mucho la cabeza y sentía mucha presión y lo asociaba con otra cosa. Cuando me pasó lo del corazón, estaba muy bien físicamente”, explicó Agüero.